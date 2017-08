En Formosa, el "Xeneize" superó 5 a 0 a los salteños con goles de Pablo Pérez, Cardona, Fabra y un doblete de Benedetto. En 16vos enfrentará a Guillermo Brown de Puerto Madryn. Boca Juniors debutó en la edición 2017 de la Copa Argentina con una goleada por 5 a 0 sobre Gimnasia y Tiro de Salta. En el estadio Antonio Romero de Formosa, los goleadores del último campeón del fútbol argentino fueron Pablo Pérez, Edwin Cardona, Frank Fabra y Darío Benedetto en dos oportunidades. El equipo que comanda Guillermo Barros Schelotto, quien puso el mejor equipo a disposición con los debuts como titulares de los refuerzos Paolo Goltz y Edwin Cardona (Cristian Espinoza ingresó en el complemento), jugará ahora en los 16vos de final el próximo miércoles 25 de agosto en Mendoza contra Guillermo Brown de Puerto Madryn (eliminó a Chacarita). El Xeneize, que no contó con el campanense Nazareno Solis (cuya transferencia a Independiente sigue sin confirmarse), se floreó en Formosa. Con una gran actuación de Fernando Gago y Edwin Cardona, no tuvo problemas para superar al equipo salteño que milita en el Federal A. El encuentro lo resolvió rápido, ya que se fue al descanso ganando por una diferencia de dos goles gracias a los tantos de Pablo Pérez (31´) y el colombiano Cardona (38´). En el segundo tiempo, ampliaron Frank Fabra (4´) y Darío Benedetto (32´ y 42´). Gago y Cardona fueron las grandes figuras. Pintita asistió de manera brillante al colombiano, quien hizo lo propio en el tercer gol que marcó su compatriota Fabra. El resultado pudo haber sido aún más abultado de no ser por la gran actuación de Mauro Leguiza.



Copa Argentina:

Boca goleó a Gimnasia y Tiro en su debut en el certamen

