El domingo Cambiemos se quedó con el triunfo en las urnas, pero en diciembre estaría perdiendo la mayoría en el Concejo Deliberante. De sostenerse estas proporciones, el PJ-FpV y la UV Más Campana ampliarían su representación. Cambiemos confirmó este domingo que sigue siendo la principal fuerza política de la ciudad. Los 19.626 votos obtenidos por la lista encabezada por Sergio Roses y Romina Buzzini constituyen un primer espaldarazo para la gestión municipal que lleva adelante el intendente Sebastián Abella desde diciembre de 2015. Sin embargo, de repetirse los resultados de las Primarias del pasado domingo en las próximas Elecciones Generales de octubre, el gobierno local estaría perdiendo la mayoría legislativa en el Concejo Deliberante. De acuerdo a la repartición de sufragios que dejaron las PASO, Cambiemos obtendría cuatro concejales; tres se llevaría Unidad Ciudadana; dos la UV Más Campana; y uno el Frente Un País. Esta distribución de las bancas en juego se daría a partir de lo que marca la Ley Electoral de la Provincia de Buenos Aires que establece un sistema para la asignación de concejalías. Para calcular cuántos candidatos de cada lista competidora ingresan al HCD mediante este sistema, se comienza dividiendo el total de votos afirmativos por la cantidad de bancas a renovarse. En el caso de Campana, la cuenta es 55.670 sobre 10, lo que arroja un cociente electoral de 5.567. Así, divididos los votos recibidos por cada lista sobre dicho cociente, se obtiene la cifra de concejales a incorporar. Quienes no llegan a uno quedan excluidas de la repartición (por ser diez bancas en nuestra ciudad, no tienen chances aquellas listas que no alcancen el 10%). Entonces, tomando solo los números enteros, tres ediles se llevaría Cambiemos (33,3%), dos Unidad Ciudadana (28,1%), uno la UV Más Campana (11,4%) y uno el Frente Un País (11,3). Dada esta cuenta, las tres concejalías remanentes se reparten de forma descendente empezando por la lista que mayor residual de votos obtuvo. En este caso es Unidad Ciudadana, seguido por Cambiemos y por la UV Más Campana. Así se agotan las diezz bancas a repartir y, por ello, siguiendo el hipotético caso de resultados similares en octubre, quienes asumirían en el HCD en diciembre serían: Sergio Roses, Romina Buzzini, Carlos Cazador y Marina Casaretto (por Cambiemos); Rubén Romano, Romina Carrizo y José Insausti (por Unidad Ciudadana); Axel Cantlon y Rosa Funes (por la UV Más Campana) y Juan Ghione (por Un País). Entonces, el recinto legislativo quedaría conformado por 8 ediles del bloque Cambiemos, 7 del bloque FpV-Unidad Ciudadana; 3 de la UV Más Campana; y 2 del Frente Renovador. De esta manera, el oficialismo pasaría a constituir la primera minoría. CONSEJO ESCOLAR El mismo método se utiliza para distribuir los cargos en el Consejo Escolar. De acuerdo a las PASO, solo Cambiemos está llegando al coeficiente de votos requeridos: 18.556. Como el resto de las listas está por debajo (Unidad Ciudadana, la segunda fuerza, sacó 16.572 votos), los tres consejeros escolares que entrarían a este cuerpo serían todos del oficialismo.

Actualmente, Cambiemos cuenta con mayoría propia gracias al voto doble de la presidencia.





CAMBIEMOS QUEDARÍA CON 8 BANCAS Y SERÍA LA PRIMERA MINORÍA EN EL HCD. El voto en blanco fue la quinta opción más elegida en Campana Fueron 3.273 y quedó en el 5,56%. El voto en blanco fue la quinta opción más elegida por los campanenses en las PASO del último domingo: en total fueron 3.273 (5,56%) los sufragios que no se decantaron por ninguna de las alternativas políticas presentadas a nivel local. Una comparativa respecto a las Primarias de años anteriores arroja luz sobre el voto en blanco en nuestra ciudad. En 2011 fueron 7.216 (12.88% de los sufragios emitidos), quedando en tercer lugar; en las Primarias de 2013, el voto en blanco descendió a 3.425 (5.89%), ubicándose en la cuarta posición; mientras que dos años más tarde, las PASO 2015 lo tuvieron retrocediendo al quinto lugar, pero alcanzando el número de 5.195 (9,09%). Esta evolución indicaría que en las PASO para candidatos a Intendente el voto en blanco crece respecto a las elecciones legislativas.



¿El futuro HCD?:

Qué concejales ingresarían por cada lista de repetirse el resultado de las Paso en octubre

El análisis, tras las Elecciones Primarias

