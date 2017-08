EL JUGADOR, DE 30 AÑOS, FIRMÓ SU CONTRATÓ Y POSÓ CON LA CAMISETA VIOLETA.

El Violeta, que ayer comenzó una serie de entrenamientos en Loma Verde, confirmó la llegada del atacante proveniente de Douglas Haig. Las diferentes gestiones que Villa Dálmine ha encaminado para rearmar su plantel habían dado sus frutos especialmente en la zona defensiva y el mediocampo, con la llegada de diez jugadores para esas líneas. Así, tenía pendiente reforzar su ataque, que sufrió las salidas de Ezequiel Cérica, Leonardo Carboni y Mauricio Alonso, entre otros delanteros. Y eso se empezó a subsanar ayer, cuando el Violeta confirmó y oficializó la llegada del punta Jorge Córdoba, quien ya entrenó junto a sus nuevos compañeros. Está claro que el equipo de nuestra ciudad no cuenta con el poderío económico de otras instituciones y que, por ello, las tratativas para incorporar delanteros se demoraron más de lo deseado, pero lo cierto es que Córdoba (30 años) es un delantero de experiencia en el Nacional B y que también registra pasos por Primera División y el fútbol uruguayo y ecuatoriano. Surgió en Unión de Santa Fe, ciudad de la que es oriundo y luego, con 21 años, pasó a River Plate de Uruguay, donde se destacó especialmente en la Copa Sudamericana, convirtiendo 5 goles en esa competencia internacional. Posteriormente regresó al país para desembarcar en la Primera División y jugar en Gimnasia y Esgrima de La Plata, Arsenal de Sarandí y Godoy Cruz, pasando también en este período por Deportivo Quito de Ecuador. Luego bajó al Nacional B para continuar su carrera en Defensa y Justicia, Sarmiento de Junín, Los Andes, Juventud Unida de San Luis y, finalmente, la última temporada la disputó en Douglas Haig de Pergamino, donde convirtió 10 goles durante el último campeonato. De esta manera, Córdoba se convierte en el noveno refuerzo de Villa Dálmine para el próximo campeonato luego de las llegadas del arquero Martín Perafan; los defensores Nicolás Cherro, Cristian González, Franco Flores y Leandro Sapetti; y los volantes Federico Jourdan, Gonzalo Papa y Ramiro López. Además, Juan Celaya y Renso Pérez regresaron de sus préstamos en Arsenal para completar el grupo de once "caras nuevas" que tiene actualmente Felipe De la Riva. El plantel se completa con los arqueros Sebastián Blazquez, José Castellano y Francisco Mastrángelo; el defensor Federico Acosta; los volantes Horacio Falcón, Federico Recalde, Leonardo Cisnero, Franco Constantino y Claudio López; y los delanteros Pablo Burzio y Juan Manuel Mazzocchi. Estos jugadores, a excepción de Falcón (licenciado por un fuerte cuadro gripal), comenzaron ayer una serie de entrenamientos que se realizará en el predio "Mis Marías" de Loma Verde, donde continuará esta segunda semana de pretemporada que está llevando adelante el Violeta. En tanto, para el sábado, Villa Dálmine tiene programado su segundo encuentro amistoso frente a Justo José de Urquiza, equipo que milita en la Primera C y que recientemente incorporó al "Piojo" Damián Manso, quien se alejó finalmente de Chacarita. Después, el Violeta realizará otra semana de entrenamientos en Loma Verde y el sábado 26 tiene programado un amistoso frente a Argentinos Juniors en lo que será la jornada previa al viaje a Balcarce, donde tendrá su semana más intensa de entrenamientos desde el 27 de agosto hasta el 2 de septiembre.

EL PRESIDENTE LISTA, AYER JUNTO AL ATACANTE, DURANTE LA FIRMA DE SU CONTRATO.





EL PLANTEL COMENZÓ AYER CON UNA SERIE DE ENTRENAMIENTOS QUE DESARROLLARÁ EN UN PREDIO DE LOMA VERDE PARA INTENSIFICAR LA PREPARACIÓN. #FútbolProfesional | El delantero Jorge Córdoba rubricó hoy su contrato y se convirtió en nuevo refuerzo. ¡Bienvenido Jorge! pic.twitter.com/J9awbJM13E — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 15 de agosto de 2017 #Pretemporada | El primer día de trabajo en el predio Mis Marías (Loma Verde) se cerró con ejercicios de elongación. pic.twitter.com/OzCsi2wn9F — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 15 de agosto de 2017 #Pretemporada | Hoy, en Mis Marías, los arqueros trabajaron aparte junto a Héctor Santillán. pic.twitter.com/12McWYvy4t — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 15 de agosto de 2017 #Pretemporada | El plantel ya está en Loma Verde para comenzar una nueva jornada de entrenamiento. pic.twitter.com/8zkN1iBEdW — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 15 de agosto de 2017

Nacional B:

Villa Dálmine incorporó al delantero Jorge Córdoba

