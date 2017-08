Ayer por la tarde, en su estadio, el Auriazul realizó su primer ensayo de cara a la próxima temporada. Fueron dos partidos: uno que perdió 1-0 y otro que igualó 1-1. "Quedé conforme con lo que hicimos", contó el DT "Bocha" Hernández. El plantel de Puerto Nuevo inició su cuarta semana de pretemporada camino al próximo campeonato de la Primera D que estaría comenzando el primer fin de semana de septiembre. Y ayer disputó su primer amistoso de esta preparación frente a Muñiz en su estadio del barrio Don Francisco. Fue un encuentro dividido en dos partes: un partido entre titulares que favoreció 1-0 a la visita; y otro entre formaciones alternativas que finalizó 1-1. "Manejamos bien la pelota y controlamos el juego con la pelota al piso. Tuvimos mucho el balón y eso fue muy bueno. Por eso, más allá de la derrota me quedé muy conforme con lo realizado", le contó el DT Carlos "Bocha" Hernández a La Auténtica Defensa. "Lo perdimos por un error lógico de esta etapa de pretemporada. Perdimos un balón y nos agarraron mal parados de contraataque", lamentó el entrenador respecto al resultado del primer partido que se jugó ayer en el estadio Carlos Vallejos. En ese primer encuentro, Puerto Nuevo formó con Rodrigo Ponce De León; Tadeo MacIntyre, Raúl Colombo, Antoni Rodríguez, Walter Ibarra; Gustavo Roldán, Maximiliano Díaz, Kevin Redondo, Nicolás Rodríguez; Michel Bustamante y Gabriel Serrano (a prueba). Luego, en la segunda parte del amistoso, la formación Auriazul varió por completo y, entonces, Hernández presentó los siguientes nombres: Esteban Montesano; Joaquín Montiel, Tomás Aguirre, Luciano Pacheco; Octavio Ábalos, Eliseo Aguirre, Martín Canale, Pablo Sosa; Orlando Sosa y Ramiro Litardo. Quienes no participaron del encuentro por cuestiones físicas fueron Paulo Boumerá, Alex Curto, Jorge Ubiría y Facundo Fernández. La continuidad de la pretemporada de Puerto Nuevo tendrá más trabajos físicos en los días venideros, mientras que el sábado, el Auriazul le delvolverá gentilezas a Muñiz y lo visitará el sábado en Capilla del Señor, donde está realizando la pretemporada, para disputar un nuevo encuentro amistoso.

BOUMERÁ, QUE NO JUGÓ POR MOLESTIAS FÍSICAS, ROLDÁN Y SOSA, AYER, DURANTE EL AMISTOSO.





EL AMISTOS SE JUGÓ AYER POR LA TARDE EN EL ESTADIO CARLOS VALLEJOS.

Puerto Nuevo jugó su primer amistoso ante Muñiz

