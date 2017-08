Se agotaron los formularios necesarios para efectuar el procedimiento y se vio forzada a suspender los trabajos. Se prevé que en los próximos días se regularizará esta situación, ya que la empresa privada que provee los formularios se comprometió a entregarlos a la brevedad. Desde el Municipio aclararon la situación de la Verificación Policial del Automotor que la Provincia de Buenos Aires realiza en el destacamento de Colectora Sur y calle Quiroga. A partir de julio, el sistema de la Verificación cambió, por lo que el trámite se debe realizar de manera en la página web vpa.mseg.gba.gov.ar. En este marco, el verificador de la ciudad de Zárate no se adaptó al nuevo sistema informático y por unos días su planta verificadora estuvo cerrada por vacaciones, motivo por el cual, los vecinos de esa ciudad debieron realizar el trámite en Campana. A raíz de esta situación, en Campana se agotaron los formularios necesarios para efectuar la verificación y se vio forzada a suspender los trabajos. No obstante, según informaron, se prevé que en los próximos días se regularizará esta situación, ya que la empresa privada que provee los formularios se comprometió a entregarlos a la brevedad.

Aclaran la situación de la Planta de Verificación Policial del Automotor

