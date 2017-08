Saber perder es uno de los aprendizajes más importantes de la vida. En una sociedad triunfalista, que educa para la competencia , perder es el comienzo de la frustración, cuando debiera ser el inicio de una nueva etapa . Recuerdo la historia de un amigo que amaba la música. En un certamen municipal, a la edad de doce años, salió segundo entre cientos de postulantes. A la semana, su padre le vendió el piano. Dijo que si no tenía talento para ser el mejor, ¿ para qué insistir? Así se vamos entretejiendo los humanos historias de fracasos y debilidades. El patriarcado, heredero de la guerra (por lo tanto del saqueo) y de lo vertical busca en el talento individual la sortija que enaltecerá el equipo, la familia y el país. Su sistema es piramidal . Esa es la razón por la cuál la Argentina justifica en silencio el robo de sus mandatarios. En el inconsciente colectivo el que está por sobre los demás ganó la guerra y eso le da el derecho a despojar a los que perdieron. Su Dios es único y varón. El matriarcado, heredero de la agricultura, es comunitario y mandálico. Nadie gana ni pierde en soledad. Y Dios no se comprende sin la Diosa. Debemos encaminarnos hacia una sociedad patrimatriarcal, nueva, cónica, cuyo centro sea el bien común. Es fundamental comprender que la victoria y la derrota son dos caras de la misma moneda. Es prioridad aprender a trabajar en equipo, respetando los talentos individuales y el primer paso para iniciar ése sendero es congraciarnos con los excluidos, anexándolos a la comunidad. Para eso, panópticos, debemos ser honestos, comprometidos e igualitarios. Ninguna victoria nos da el derecho al saqueo, a la humillación o al despojo . No busquemos enemigos en tiempos de paz. Armemos una ronda gigante que no deje nadie afuera, meditando sobre la frase de la sabiduría oriental: lo que ocurre siempre es lo que conviene.

Fabiana Daversa. Foto: Alejandra Lopez



El Panóptico:

Victoria y derrota, dos caras de la misma moneda

Por Fabiana Daversa

