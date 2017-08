Con la dirección de Javier Marizaldi, accedieron a la final de la popular competencia tras la puesta en escena de la obra "Dos leonas". Elsa Polidori, una de las protagonistas de "Dos Leonas", la gran historia que ya se aseguró un lugar en la final de los Juegos Bonaerenses, contó que todas las mañanas caminaba cinco cuadras hasta la casa de María Isabel Chávez para preparar la obra "hasta sacarla". Ella misma asegura que fue esa perseverancia la que los llevó hasta el triunfo. Junto a Héctor Fazzini como asistente y la dirección de Javier Marizaldi, el elenco local logró su lugar en la final de Mar del Plata tras superar la etapa regional que se disputó en Escobar. "Dos Leonas" aborda la historia de dos amigas que tienen sus controversias y maneras de ver la vida, pero que se quieren mucho desde niñas. Sobre el escenario, ambas comparten un viaje muy especial. Con el acompañamiento de la Dirección de Cultura y la Secretaría de Desarrollo Social, los integrantes del grupo teatral "Villamor" están listos para representar a la ciudad en esta popular competencia. Marizaldi contó que cada lunes y jueves se reúnen a ensayar a disfrutar de algo que le gusta a todo por igual: el teatro. Además, comentó que ya llevan 6 años de trabajo y estrenaron 6 obras en este periodo. "Aquí, en la sociedad de fomento de Villanueva, los adultos mayores hacían muchas actividades. Siempre fue un grupo muy entusiasta que incluso hasta llegó a escribir su propia obra. Allí es donde aparezco yo tras ser convocado por el Municipio. Comenzamos a trabajar y desde ese momento compartimos esta maravillosa experiencia", dijo. Este es el primer año que el grupo logra presentarse en los Juegos Bonaerenses dado que la disciplina teatro en la categoría adultos mayores había sido interrumpida. Como el reglamento de la competencia que permite hasta un máximo de 4 actores, decidió seleccionarse la obra "Dos leonas" escrita por Chávez, quien además la protagoniza. "El grupo celebró este triunfo con mucha alegría. Todos, por igual, más allá de no actuar, apoyaron y acompañaron. También fueron muy respetuosos permitiendo a sus compañeros ensayar y prepararse para la competencia aun cuando eso les restara tiempo a sus clases", completó Marizaldi. María Isabel Chávez aseguró que "el triunfo es simplemente producto del trabajo". Con orgullo, contó además que todos son muy disciplinados. "No faltamos nunca a clases. El profesor y nosotros siempre estamos trabajando. Para esta ocasión nos hemos preparado seriamente porque amamos el teatro. Podemos asegurar que esto no es suerte sino trabajo", afirmó. Y Polidori se mostró muy feliz por su lugar en la final de Mar del Plata y reconoció que cuando comenzaron "parecía imposible". Recordó también con una mezcla de nostalgia y satisfacción que esta misma obra que los llevó a la final, comenzaron a ensayarla con María Isabel, a solas, cada mañana desde las 8. "Cuando pensamos que la teníamos lista se la mostramos a nuestro profesor. Al principio, creyó que con tan poco tiempo de ensayo no la lograríamos. Sin embargo, le pedimos una oportunidad y terminamos convenciéndolo. Él creyó en nosotras y nosotras en nuestro trabajo", comentó. Finalmente, la actriz aseguró ser parte de "un grupo precioso" y que para ella "todo esto significa mucho". Tanto María Isabel como Elsa consideran que si bien este importante triunfo parecía tan lejano, el trabajo en equipo y su pasión por el teatro lograron que lo consiguieran. De ahora en más, continúan con sus ensayos para representar la ciudad de la mejor manera en la final de Mar del Plata que se disputará en octubre. OTRO LOGRO. En el marco de los Juegos Bonaerenses, por la categoría Adultos Mayores, Ana Ester Churruarín también consiguió su lugar en la final. En octubre, viajará a Mar del Plata luego de haberse consagrado en la disciplina "Cocineros bonaerenses" con su delicioso plato principal: arrolladitos de pollo con crema, champiñones y panceta.

Todo el elenco celebró el triunfo en los Juegos Bonaerenses.





María Isabel Chávez, Javier Marizaldi y Elsa Polidori contaron su experiencia.

Juegos Bonaerenses:

Los adultos mayores del grupo ”Villamor” llevarán su obra teatral a Mar del Plata

