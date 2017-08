"Ruli" encabezó la lista del Frente Justicialista y señaló que esta primera experiencia electoral le deja "saldo positivo". Aseguró también que "redoblarán el esfuerzo" para las Generales en busca de un lugar en el cuerpo legislativo de nuestra ciudad.

El Frente Justicialista terminó en las Elecciones Primarias en el quinto lugar en nuestra ciudad, con más de 2.600 votos que representaron el 4,42% que terminó reuniendo la lista que encabezó Raúl "Ruli" Galarza.

"Creo que como primera experiencia, el saldo es positivo y se dio una elección lógica si tenemos en cuenta que tenemos al peronismo cada vez más dividido en Campana, donde sus dirigentes históricos están mirando más las encuestas que sus raíces ideológicas", señaló Galarza.

"Pero está bien, es la renovación que necesitaba el Partido Justicialista y esa es nuestra principal fortaleza. En octubre cuento con el voto peronista para llegar al Concejo Deliberante de Campana", agregó.

Sobre la elección propiamente dicha, el candidato randazzista de nuestra ciudad explicó: "Pasamos holgadamente el piso necesario requerido para seguir en carrera hacia octubre, y por otra parte, el vecino de Campana que votó a Randazzo, lo hizo por mí también y viceversa. Es decir, en Campana la gente no cortó la boleta del Partido Justicialista. Entonces, tengo que agradecer a los vecinos que confiaron en mí y me acompañaron con su voto. Me tocó encabezar una lista histórica y lo hice con mucha responsabilidad. A pesar del poco tiempo y los pocos recursos, hicimos una muy buena elección. Vamos a redoblar el esfuerzo para octubre y así poder representarlos en el Concejo Deliberante".