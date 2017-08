El referente obrero celebró que su espacio se consolide como la alternativa clasista a nivel nacional. Guillermo Bentancourt, cabeza de lista en la boleta local del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, celebró que su espacio "en cada elección se vaya superando", refiriéndose más a lo sucedido a nivel nacional. "Para nosotros en general es una muy buena elección del FIT. Estamos alcanzando el millón de votos a nivel nacional y nos ubica en la carrera de superar el piso prescriptivo de las PASO", destacó. El candidato adelantó que de cara a octubre buscarán convencer a "la voluntad del electorado", no dando por definitivos los resultados que arrojaron las PASO: "En Argentina en uno o dos meses pueden pasar tantas cosas a nivel político que hacen la campaña muy interesante". El referente de la izquierda local estimó que necesitarían 4 mil votos en las elecciones generales para llegar al HCD. Al respecto, afirmó que "hay que instalar la idea de que es necesario un trabajador industrial o un obrero en el Concejo Deliberante". "Los números muestran que el FIT, desde que surgió en 2011, en cada elección se va superando. En el interior nos ha ido muy bien: el 13% de los votos sacó en Jujuy el candidato nuestro a diputado nacional, un recolector de residuos. En Mendoza, sacamos el 8-9% que ubica a nuestra candidata muy bien para octubre. En Neuquén también. Se hizo difícil en Córdoba, donde se polarizó mucho. En ese marco, la elección del FIT ha sido importante y muestra que el sector obrero y la juventud trabajadora nos acompaña", comentó. "Nuestra campaña entra en los sectores más golpeados por el macrismo", remarcó Bentancourt. Asimismo, sostuvo que ha calado en el electorado "la idea de que los gremios no se defienden, porque desde que asumió Macri solo llamaron una huelga general el pasado 6 de abril". "Esa tregua -continuó- ha logrado que el sector empresario avance y se pongan paritarias a la baja, y se imponga un plan general de ajuste y aumento de tarifas que han sido perjudiciales para los trabajadores". Por otra parte, consultado sobre el voto en blanco que hubo en la ciudad, consideró que "a veces expresa bronca, otras no conocer las listas y lo que proponen e incluso cierto hastío con esta democracia en última instancia formal donde el voto sirve para elegir gobernantes que privilegian otros intereses a los de la clase obrera".

El candidato del FIT consideró que "hay que instalar la idea de que es necesario un obrero en el Concejo Deliberante".



Bentancourt:

”Los números muestran que el Frente de Izquierda y los Trabajadores se va superando en cada elección”

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: