Incubadora local gestionó créditos por 6 millones en seis meses

Es la Cámara de Jóvenes Empresarios y Emprendedores de Campana. Son diferentes créditos blandos y aportes no reembolsables para PyMEs y Monotributistas canalizados a través del Ministerio de la Producción. Hace seis meses que la Cámara de Jóvenes Empresarios y Emprendedores de Campana integra oficialmente de la Red de Incubadoras del Ministerio de Industria de la Nación. Desde ese nuevo rol, su misión es acelerar el crecimiento y garantizan el éxito de los proyectos emprendedores de Campana facilitando el acceso al financiamiento, brindando asesoramiento, coaching y networking, entre otros servicios. "Desde que arrancamos con la incubadora – explica Gastón Boechat, vicepresidente de la institución que cuenta con unos 140 socios- presentamos unos 20 proyectos de los cuales 18 fueron aprobados y otros 2 están en su etapa final. Estamos hablando de créditos y aportes no reembolsables que en total ya suman unos 6 millones de pesos destinados principalmente a la compra de maquinaria, insumos, o modernización". Boechat explica que para conseguir el asesoramiento de la Cámara no hace falta ser miembro y que se puede ser una PyME, pero también un Monotributista para calificar. "Tenemos –dice- por ejemplo del caso de un gimnasio céntrico que obtuvo un crédito blando para renovar todo su equipamiento. Pero además logró flujo de caja al vender sus máquinas usadas, y tiene un año de gracia para empezar a devolver el préstamo. En términos comerciales, le cambió la vida". Las 3 las líneas de crédito principales son el Plan Semilla, el Plan Emprendedores, y el Plan PyMEs, con sus variantes y beneficios particulares. Por ejemplo, un Monotributista puede acceder a créditos a un 12% anual, mientras que una PyME al 16 %, pero también existen líneas específicas sólo al 4%, e incluso aportes no reembolsables. "Depende el tipo de proyecto, el monto del crédito puede ser de hasta de 3 millones de pesos", agrega Boechat y aclara que el rol de la Cámara es también ser el "primer filtro" del Ministerio de la Producción, entidad que se toma entre 30 a 45 días para levantar su pulgar luego de que todos los requisitos fueron presentados satisfactoriamente. "La Cámara está para recepcionar la inquietud, y acompañar en todos los pasos para completar los requisitos al solicitante, generalmente son trámites tediosos y desgastante para el que no cuenta con personal de apoyo para dedicarse a esa tarea. Pero además de brindar ese servicio, hay que considerar que somos una red natural a través de la cual el emprendedor se puede nutrir de información, encontrar soluciones, proveedores e incluso potenciales clientes. Por eso invitamos a todos los interesados en recibir información y asesoramiento a visitar nuestro sitio web www.jecam.com.ar o llamar al móvil +54 9 3489 58-1111", concluye Boechat.

