La Subsecretaría de Medio Ambiente continúa con el programa de "Disposición de Tecnologías en Desuso" (DTD) con el objetivo de recuperar elementos procedentes de computadoras, monitores, entre otros, que ya no funcionan. Según informaron, se recolectan materiales provenientes tanto de comercios como de domicilios particulares. Se recogen elementos de scrap informático como por ejemplo monitores, CPUs, scanners, fotocopiadoras, impresoras, elementos periféricos de las computadoras, televisores, entre otros. Pero no se realiza la recolección de cartuchos, tonners ni teléfonos celulares. Desde el Municipio hicieron hincapié en que tener una actitud responsable con estos residuos permitirá no solo reducir el impacto ambiental sino también evitar el desperdicio de minerales y materiales valiosos que forman parte de los equipos descartados. Se recomienda, por lo tanto, administrar los residuos electrónicos, reutilizarlos y reacondicionarlos por un mejor futuro. Según datos de la ONU, cada año se producen 50 millones de toneladas métricas de residuos electrónicos en el mundo. El excesivo uso de tecnología puede provocar tanto daños a la salud como al ambiente. Esto se debe a los productos químicos presentes en estos elementos, que pueden penetrar en el cuerpo. Se recomienda, por lo tanto, manipular partes electrónicas con cuidado.

#Dato. Precaución por residuos tecnológicos. Programa de Disposición de Tecnologías en Desuso (DTD). Puntos Verdes pic.twitter.com/kmBpPhxMMb — Daniel Trila (@dantrila) 8 de agosto de 2016

Continúa el programa de ”Disposición de Tecnologías en Desuso”

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: