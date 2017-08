En el debut de su nuevo entrenador, Santiago Castaño, perdió 3-0 ante Belgrano Day School. Fue la primera fecha de la Zona 2. Comenzó el pasado sábado el arduo camino que la Primera Damas del Campana Boat Club deberá afrontar en su objetivo de mantenerse en la categoría "E" del Torneo Metropolitano de Hóckey sobre Césped. Y no comenzó bien ese camino: es que por la primera fecha de la Zona 2 de la Reubicación "E-F" cayó 3-0 ante Belgrano Day School. El encuentro marcó el debut en el CBC del entrenador Santiago Castaño, quien se incorporó al trabajo en nuestra ciudad proveniente del Sardinero Hockey Club de España. El resultado final, abultado, no refleja el real desarrollo del partido, en el que el equipo celeste buscó permanentemente el arco rival aunque no logró anotar, sufriendo finalmente los goles que convirtieron Daniela Panisse y Agostina Dasso (2). La formación del CBC estuvo conformada por Romina Guerrero, Agustina Mayer (capitana), Vanesa Aguila, Camila Bidegain, Candela Corrata, Julieta Dabusti, Melina Dabusti, María Eugenia Díaz, María Belén Faya, Paula Fernández, Sofía González, Jorgelina Iparraguirre, Agustina Ibáñez, Florencia Núñez, Camila Pérez Johanneton, Julieta Rodriguez, Catalina Tapia y Camila Tenembaum. Los resultados de esta primera fecha del campeonato Reubicación "E-F" fueron: Almafuerte 0-0 Pueyrredón; Belgrano ´´C´´ 0-1 Liceo Naval ´´B´´; y CUBA ´´B´´ 1-0 San Isidro Club ´´C´´. No se jugó el partido entre Santa Bárbara ´´D´´ y San Cirano ´´B´´, mientras que el sábado 19 se jugará Pucará ´´C´´ vs. Los Andes. Este torneo de Reubicación se disputa en cuatro zonas de 12 equipos. Los nueve primeros de estas cuatro zonas competirán en 2018 en la categoría "E´", mientras que los que terminen antepenúltimos, anteúltimos y últimos lo harán en la "F". En tanto, los ganadores de cada una de las zonas conformarán semifinales y de esas llaves saldrá el ganador de la Reubicación "E-F". Por la segunda fecha de la Zona 2, Campana Boat Club recibirá en su cancha Héctor Tallón a Belgrano "C". Se jugará el domingo 20, en una jornada que también tendrá los siguientes partidos: Los Andes vs. CUBA ´´B´´; S.I.C ´´C´´ vs. Belgrano D.S.; Liceo Naval ´´B´´ vs. Almafuerte; Pueyrredón vs. San Cirano ´´B´´. Mientras que el lunes 21 jugarán Pucará ´´C´´ vs. Santa Bárbara ´´D´´ DIVISIONES JUVENILES Durante la jornada ante Belgrano Day School, el resto de las categorías del Campana Boat Club obtuvo los siguientes resultados: -INTERMEDIA: derrota 4 a 2 (goles de Camila Bidegain y Candela Corrata) -QUINTA: derrota 2 a 0. -SEXTA: victoria 2 a 0, con goles de Agustina García y María del Pilar González. -SEPTIMA, OCTAVA y NOVENA: No se disputaron por lluvia.

LAS CHICAS DEL BOAT CLUB INICIARON ESTA SEGUNDA PARTE DE LA TEMPORADA CON EL OBJETIVO DE MANTENERSE EN LA PRIMERA E DEL TORNEO METROPOLITANO.

Hóckey sobre Césped:

La Primera Damas del Boat Club cayó en el inicio de la Reubicación E-F

