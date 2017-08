Los Cardales sorprende por muchas cosas. La mayoría de ellas positivas, y algunas por lo menos extrañas. A veces, de puro distraídos, no vemos lo que es evidente, y que está ahí frente a nuestros ojos. Por ejemplo, en Cardales hay una columna de alumbrado público que en vez de estar sobre la vereda, como suele suceder con las columnas, está en la calle. La columna en cuestión está a pocos metros de la rotonda de acceso al pueblo, sobre calle De Luca, y a pasos del puente de la ruta 6. Hasta el momento no se han reportado accidentes ocasionados por la columna, pero eso seguramente sucederá en cualquier momento. Es que nadie espera tener que esquivar de improviso una columna de alumbrado mientras circula en su auto, moto o cualquier otro vehículo. Es difícil imaginar cómo es que la dichosa columna fue a parar a la calzada, cuando debería estar sobre la vereda. Mirando con atención se empieza a deducir una posible causa. No es que la columna fue colocada sobre la calle, sino que la que ya no está donde solía estar, es la vereda. En las imágenes se ve claramente la marca donde hasta hace pocos meses estuvo la vereda que bordea la calle. Quizás con muy buen tino, alguien decidió, en algún despacho muy bien iluminado, que la vereda debía correrse de su lugar. Seguramente por motivos de seguridad, o para permitir un tránsito mas cómodo y holgado. Y allí sobreviene el primer error: el ingeniero vial diplomado que diseñó la nueva traza no se percató de que allí ya existía una columna. Hasta ahí un error como tantos, fácilmente subsanable: o rediseñamos la vereda, o trasladamos también la columna. Pero la cosa avanzó. Alguien hizo la orden de trabajo, otro dispuso los equipos y el personal. Para esto, el bendito plano de la obra ya tenía todas las firmas necesarias, y la obra comenzó. Seguramente alguno de los obreros dijo, sorprendido: -Che, ¿que hacemos con la columna? El otro, con cara de jefe, dijo: -Pará que pregunto al capataz, cuando vuelva... Pero el capataz no volvió, y había que terminar la vereda. Al otro día, los que sabían miraron para otro lado, y los que debían controlar miraron sin ver, en el mejor de los casos. Y la nueva vereda se terminó, y la obra se habilitó, y la columna sigue allí, incólume, como buena columna. Una suma de errores mas o menos tontos desnudan una cadena de inoperancia, desidia y hasta negligencia. Lo que nació como un pequeño error se transformó en un ejemplo de como las incapacidades cotidianas pueden, eventualmente, ser el origen de un gran problema, o pueden desnudar al detalle los puntos oscuros de una organización entera.







