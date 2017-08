La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 17/ago/2017 14ª edición:

Será el 3 de septiembre y la inscripción ya está en marcha. Tendrá nuevamente carácter solidario, dado que los participantes deberán entregar un alimento no perecedero que será destinado a instituciones de la zona. La empresa Tenaris presentó ayer la 14ª edición de los 10K Tenaris, que este año se realizarán el próximo domingo 3 de septiembre bajo el lema "Corremos Juntos". El evento tendrá nuevamente un carácter solidario y espera repetir el récord de la edición anterior, que contó con 6.500 participantes. El lanzamiento oficial de los Tenaris 10K 2017 se realizó en el marco de una conferencia de prensa desarrollada en la Tenaris University Residence, donde se presentaron las remeras, el recorrido y la forma de inscripción. La carrera contará con dos circuitos para que todos puedan participar. El circuito competitivo de 10 kilómetros fue diseñado con la idea de que los corredores, mientras participan de la carrera, puedan visitar diferentes hitos de relevancia histórica y turística que caracterizan a la ciudad. El segundo circuito es aeróbico, de 3 kilómetros, para que las familias puedan participar de manera simbólica y no competitiva. Cómo inscribirse La preinscripción a la 10K Tenaris se realiza completando un formulario en www.10ktenaris.com.ar. Hay tiempo hasta el 30 de agosto o hasta agotar los cupos. Una vez preinscripto, hay que acercarse a una de las oficinas para entregar la documentación impresa y firmada. Los lugares son: la oficina de Tenaris en Luis Costa 1587, lunes a sábados de 11 a 19 horas; y en CABA, en la sede del Club de Corredores (Monroe 916), de lunes a viernes de 10 a 20 horas, y sábados de 9 a 15 horas. Para hacer efectiva la inscripción, hay que entregar en las oficinas de atención uno de los siguientes productos: fideos, arroz, leche en polvo o polenta. El donativo recolectado será entregado a instituciones de bien público de la zona de Campana y Zárate. El chip de corredor junto con la remera serán entregados el domingo de la carrera, a partir de las 7 horas en el gimnasio del Colegio Dante Alighieri. La largada es a las 10 en punto. Y el evento no se suspende por lluvia. "Desde Tenaris fomentamos esta actividad social y cultural con foco en la salud, donde miles de vecinos de nuestra ciudad se encuentran para compartir en comunidad," explicó Luis Grieco, Gerente de Desarrollo Social de Tenaris. Recomendaciones El personal trainer del Running Team de Tenaris, Jonathan Rivas, será el encargado del precalentamiento antes de la largada. En la conferencia de prensa hizo algunas recomendaciones: desayunar dos horas antes del comienzo de la carrera, una muy buena entrada en calor y también contar con un ritmo tranquilo durante el recorrido ya que la idea es disfrutar, explicó. Para los corredores que viven lejos de Campana y Zárate y quieran tener un buen descanso la noche anterior, la Tenaris University Residence ofrecerá un precio especial de alojamiento presentando la inscripción al evento. Para realizar dicha reserva es necesario escribir a reservastur@tenaris.com - La estadía contará con cena y desayuno preparado especialmente para los corredores.

EL GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL DE TENARIS, LUIS GRIECO, PRESENTANDO TAMBIÉN LAS REMERAS QUE SE UTILIZARÁN ESTE AÑO TANTO EN LOS 10K COMO EN LOS 3K RECREATIVOS.

LA EDICIÓN 2016 DEL EVENTO CONTÓ CON PARTICIPACIÓN RÉCORD: 6.500 INSCRIPTOS.





ADEMÁS DE LOS 10K, TAMBIÉN ESTARÁ EL RECORRIDO RECREATIVO DE 3K.

[VIDEO] Carrera solidaria: 3 de septiembre se realiza una nueva edición de la Maratón 10k Tenaris.. https://t.co/AIZebFRc9R #Eventospúblicos — LAD.FM (@LADdigitalFM) 16 de agosto de 2017 EL AÑO PASADO Con más de 6 mil participantes y protestas de la UOM, se realizó una nueva 10K Tenaris: La 13ª edición… https://t.co/pic6IqFjPC #CampaBA — La Autentica Defensa (@LADdigital) 13 de septiembre de 2016

