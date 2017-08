La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 17/ago/2017 Tributo a Amy Winehouse en Bisellia







Este sábado 19 se presenta "No Rehab Band" con un vibrante show cargado de jazz, soul, R&B, rock y ska. Organizado por el músico Mariano Alberti, al frente de Tarde de Jazz Producciones, como casi todos los espectáculos de gran porte, este sábado se presenta en Bisellia Teatro Bar (Estrada 718) "No Rehab Band Amy Winehouse Tribute". Durante el espectáculo, se recrearán canciones de esta cantante inglesa que falleció en julio de 2011. Tras su muerte, Winehouse ha dejado un gran legado e influencia para infinidad de cantantes de jazz, logrando un gran resurgimiento del género. Luego de su exitosa gira junto a Robin Banerjee, guitarrista original de la diva del soul anglosajón, "No Rehab Band" llega a Bisellia Teatro Bar para adelantar lo que será el #AmyWinehouse ExperienceTour por Sudamérica. Interpretarán temas de los más conocidos como así también rarezas encontradas de sus discos Frank, back to black y Lioness Hidden Treasures, la banda con cinco años de trayectoria en el circuito de jazz de Buenos Aires invita a un show potente y vibrante cargado de jazz, soul, R&B, rock y ska. Las entradas anticipadas se pueden adquirir en Einstein (Av. Mitre 933) o también en la puerta de Bisellia (Estrada 718) el día del show. Para reservas y mayor información, contactarse al teléfono (03487) 425698 o por texto al WhatsApp 3487-540530.



