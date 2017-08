La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 17/ago/2017 UNLu: Lanzan posgrado en Gestión de Tecnología e Innovación







Comprende módulos de cursada de 12, 32 y 36 horas distribuidos los días viernes y sábados en la Sede Central de Luján y el Centro Regional Campana. Es arancelado y la inscripción cierra el 1 de octubre. La Especialización en Gestión de la Tecnología y la Innovación de la Universidad Nacional de Luján (UNLu) informó que está abierta hasta el 1 de octubre la inscripción para su Cohorte 2017/2018. El cuerpo docente de la Especialización, integrado por prestigiosos académicos y profesionales de nuestro país y del exterior, estará a cargo de los aspectos teórico-prácticos, talleres y prácticas profesionales que se abordarán a lo largo de la carrera. Dirigida por el Mgt. Hernán Bacarini, la especialización está destinada a empresarios, profesionales, funcionarios, investigadores, consultores vinculados al ámbito empresarial y gubernamental relacionados con proyectos de desarrollo e innovación; tecnólogos e investigadores ligados con áreas de gestión en l+D; graduados universitarios en las disciplinas afines. El objetivo es que el especialista en Gestión de la Tecnología y la Innovación sea un graduado capacitado para desarrollar competencias y actividades vinculadas a la gestión de la innovación tecnológica en diferentes funciones tanto en el nivel empresarial como gubernamental. Comprende módulos de cursada de 12, 32 y 36 horas distribuidos los días viernes y sábados en la Sede Central de Luján y el Centro Regional Campana, a un costo de $750; $2000 y $2250.- respectivamente. INTERNACIONAL El Proyecto EULA-GTEC se encuentra aprobado el tramo de Maestría Internacional. Esta especialización del Programa GTEC ha sido recientemente aprobada en la convocatoria del Programa ERASMUS, impulsado por un consorcio internacional de instituciones científicos tecnológicas de España, Italia, Francia, Portugal, Brasil, Perú y Argentina. Entre sus objetivos específicos, el Proyecto EULA-GTEC impulsará tres grandes líneas de trabajo como son: el desarrollo y puesta en marcha de una Maestría internacional a distancia en Gestión de la Tecnología y la Innovación; la creación de un Observatorio Internacional PYME para conocer la problemática de innovación tecnológica que las mismas tienen; y el estudio e implementación de una Plataforma IT para brindar soluciones a partir de los resultados del Proyecto. Según se informó, se espera que al cabo de la finalización del mismo, el proyecto contribuya en ambas regiones al aumento de la competitividad de las PYME y una mejora general de la riqueza social de los países involucrados. En particular, y a nivel nacional, se espera incrementar la empleabilidad de los estudiantes y egresados del GTEC acercándolos a las demandas concretas del sector productivo y tecnológico. Para contacto e inscripción, dirigirse a través del correo: infoposgrado@unlu.edu.ar

La especialización está destinada a empresarios, profesionales, funcionarios, investigadores, y consultores.

Atención: Esta semana finaliza la inscripción para la carrera de posgrado "Especialización en Gestión de la Tecnología e Innovación" pic.twitter.com/KRH8rmfock — UNLu Campana (@UNLuCRCampana) 11 de julio de 2017 Buenas Noticias - Centro Regional Campana https://t.co/69SalnJIWt via @AddThis — UNLu Campana (@UNLuCRCampana) 15 de agosto de 2017 Ya podes consultar de lunes a sábado el ejemplar de cortesía cedido por La Autentica Defensa, en la Biblioteca del Centro Regional Campana. pic.twitter.com/6MhHTyXLwf — UNLu Campana (@UNLuCRCampana) 17 de agosto de 2017

