La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 17/ago/2017 Elecciones Primarias:

El candidato a concejal de la UV Más Campana asegura que en algunas mesas de la ciudad tiene un faltante de hasta 40 sufragios de acuerdo a la información que brindan los certificados. Ayer en La Plata comenzó el escrutinio definitivo. El candidato a concejal Axel Cantlon denunció que existen diferencias entre los resultados oficiales de las PASO y los certificados de escrutinio en poder de su frente, la UV Más Campana. Según Cantlon, los telegramas cargados en el sitio municipales2017. gba.gob.ar no incluyen 758 votos que su espacio habría obtenido en las mesas de Campana. Es decir que, siempre de acuerdo al líder del partido vecinal, UV Más Campana habría recibido 7.492 sufragios y no los 6.734 efectivamente computados. El equipo de Cantlon difundió lo que pudo haber pasado en cada una de las mesas que presentó supuestas irregularidades. En algunas, la cantidad de votos no computados denunciados supera los 40. Comenzó el escrutinio definitivo El escrutinio definitivo de las PASO en la provincia de Buenos Aires comenzó ayer por la mañana en el Teatro Argentino de la ciudad de La Plata con el recuento de votos de la octava sección electoral, tras lo cual se continuará en forma correlativa con el resto de los distritos. Según el escrutinio provisorio, con el 95,68 por ciento de las mesas escrutadas el domingo pasado, la lista de senadores nacionales encabezada por el macrista Esteban Bullrich sacaba 34,19% contra 34,11% de la de la ex presidenta Cristina Fernández, con una diferencia de 6.915 votos. El conteo se realiza comparando las actas de comicio con los resultados que indican los telegramas emitidos el día de la votación y que fueron confeccionados por los presidentes de mesa bajo la supervisión de los fiscales partidarios. La apertura de las urnas sólo se realizará cuando no coincidan el número de votos en la documentación de cada mesa o cuando la justicia tome como válida la impugnación que pueda presentar alguno de los partidos. Voceros de la justicia electoral alertaron sobre el escaso tiempo que cuentan para terminar este recuento, el que deberá estar finalizado antes de fin de mes, habida cuenta que el 2 de septiembre es la fecha en la que los frentes electorales y los partidos deben presentar los candidatos para los comicios de octubre.

DESDE LA UV MARCARON LAS DIFERENCIAS CON LOS TELEGRAMAS COMPUTADOS.



