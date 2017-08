- "El lujo y las comodidades deben avergonzarnos como un crimen de traición a la patria". - "La biblioteca destinada a la educación universal, es más poderosa que nuestros ejércitos". - "Mi sable nunca saldrá de la vaina por opiniones políticas". - "Serás lo que debas ser, si no no serás nada". - "La conciencia es el mejor juez que tiene un hombre de bien". - "Una derrota peleada vale más que una victoria casual". - "Si somos libres, todo nos sobra". - "Sacrificaría mi existencia, antes de echar una mancha sobre mi vida pública que se pudiera interpretar por ambición". - "Los soldados de la patria no conocen el lujo, sino la gloria". - "Mi mejor amigo es el que enmienda mis errores o reprueba mis desaciertos". José Francisco de San Martín y Matorras? (Yapeyú, Virreinato del Río de la Plata, 25 de febrero de 1778 - Boulogne-sur-Mer, Francia, 17 de agosto de 1850

Frases célebres de San Martín

