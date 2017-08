La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 17/ago/2017 La montaña y el hombre:

En homenaje al Gral. San Martín

Por Rosy Mionis







Soy el Aconcagua, la piedra que nació cuando se alzaron los Andes en la orogenia andina. Millones de años han pasado de aquel desgarro de las placas de Nazca y cuando todo se aquietó, seguí creciendo hasta convertirme en el más alto de mis hermanos. Y por esa razón los ancestrales dueños de la tierra me pusieron un nombre: " El que todo lo ve". Y es verdad. Miro al sol cuando aparece y lo miro cuando se oculta en un cielo enrojecido. Veo los valles y los terribles precipicios por donde ruedan grandes rocas que permanecen allá abajo cubriéndose de líquenes. Un día, no hace tanto tiempo, geológicamente hablando, observé movimientos extraños allá abajo. Pequeños seres que iban y venían, ruidos como de truenos, voces de mandos. Los cóndores me trajeron noticias de un hombre que sueña con libertar a tres países y está juntando gente y fabricando armas. ¿ Y cuál es el hombre? Aquel, el que está sentado sobre una piedra, pensando... No pude inclinarme pero las aguas de mis vertientes llegaron hasta él y escucharon y con sus cantarinas voces me contaron que el General San Martín, que así se llamaba, está lleno de sentimientos encontrados. Tenía que ser autoritario para ser obedecido, debía ser bondadoso con los jóvenes y sus padres que le ofrecían sus vidas y lo poco que tenían, pero que en el fondo estaba triste y solo. ¡Ah! La soledad, yo comprendo eso de estar solo y todo por ser el más alto. A veces suben por mis laderas hombres valientes que quieren coronarme y entonces me enojo por tanto tiempo solo y me desquito con ellos. Llamo a los vientos y no les permito avanzar y luego aparece el arrepentimiento, y le ordeno al viento blanco que retroceda y les permito un día soleado. Los sentimientos del general serán parecidos a este producto de la orogenia andina? Ese lugar, llamado El Plumerillo, rebosa de mulas, caballos, botas ,sables, mantas. Y me entero que él ha enviado confeccionar unos artefactos para colgar sobre las espaldas de esos hombres llamados Granaderos, para que cada uno lleve una ración de comida y ropa de repuesto. Esto me lo dicho el anciano cóndor que ya no puede volar tan alto y se siente triste por ello, pero feliz por traerme noticias. Me contó también que San Martín les hizo confeccionar zapatos de cuero y mandó tejer por las mujeres del lugar medias de lana de llamas. Dejó dicho a toda la tropa que deberán cuidar los pies de los frios de la Cordillera. Yo lo observo y veo la preocupación en su rostro moreno. Se nota su sufrimiento con el pasar de los días, sobre todo cuando recibe malas noticias. Hasta que un día se ponen en movimiento y van por los angostos senderos cordilleranos, uno detrás del otro, avanzando por entre las filosas rocas, productos de las erosiones del tiempo y de las lluvias. ¿Cómo se sentirá el general? Desde aquí le envío la energía de mis glaciares, pido al viento blanco que aquiete su andar, que la nieve no se ensañe con los pies de los caminantes y que los dioses Incas les sean propicios. Al llegar a la parte más alta de la cordillera, se escucha el sonoro clarín cuyas vibrantes notas se esparcen por todas las grietas, por todos los pasos y llega hasta mí. Yo un pedazo de roca me enternezco, porque por fin ese hombre tiene felicidad en su corazón. Rosy Mionis (Campana AmanecerLiterario)





