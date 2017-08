La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 17/ago/2017 El Colegio de Arquitectos continúa relevando el patrimonio histórico de la región







Realizó un importante encuentro en la ciudad de Lobos. El proyecto también se lleva adelante en Chivilcoy con la asistencia del Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio (CICOP). El sábado 5 de agosto en el Salón de Actos de la Municipalidad de Lobos se llevó a cabo un nuevo "Encuentro de Patrimonio" organizado por el Colegio de Arquitectos - Distrito 5 (CAPBA5) y el Gobierno de dicha localidad. Estuvieron presentes el presidente y la secretaria del CAPBA5, arquitectos Jorge Alberto García y Alicia Magdalena Arata, como así también el secretario de Obras Públicas y la directora de Planeamiento, ing. Guillermo Galazzi y arq. Liliana Citterio, ambos en representación del intendente municipal Jorge Etcheverry. Asimismo, acompañaron el evento arq. Gabriela Arias Capozzo (coordinadora del Espacio de Patrimonio de CAPBA5) y Laura Egli (profesional de Lobos). El encuentro tuvo por objeto la presentación de las 167 fichas de relevamiento de inmuebles de valor histórico de Lobos, trabajo que se viene realizando de manera conjunta entre el CAPBA5, profesionales de la ciudad, el Foto Club, el Grupo de Apoyo a la Cultura y el Municipio. Este proyecto se desarrolla además en la ciudad de Chivilcoy, tomando como base la ficha elaborada junto al Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio (CICOP), con la idea de hacer de esta una experiencia piloto y homologar dicha ficha para todas las localidades del distrito. Las experiencias de Chivilcoy y Lobos comenzaron a principios del año 2016 y hoy en día se encuentran culminando su primera etapa, que contempla tanto la investigación histórica como el relevamiento físico. La siguiente fase en la elaboración de inventarios: comprende tanto el diligenciamiento de las Fichas de Relevamiento como las sugerencias de gestión del mismo y su difusión a las comunidades. La elaboración de un Inventario de Bienes Arquitectónicos, Urbanísticos y Ambientales tiene como objetivo generar una herramienta para la gestión de dicho patrimonio, que permita al mismo tiempo establecer políticas de conservación y programas de puesta en valor de edificios, áreas y sitios de interés. La arq. Nani Arias del CICOP, presente durante el encuentro en Lobos, precisó: "Desde el CICOP es alentador ver cómo avanzan los inventarios y el trabajo va creciendo. El Distrito 5 está compuesto por 22 localidades, y la idea es hacer el inventario de cada una de ellas. Estamos dando los primeros pasos. Si uno no identifica lo que tiene, difícilmente pueda hacer el inventario, y mucho menos podrá aplicar gestión y establecer normas para la protección de estos inmuebles, de allí su importancia". Por su parte, García señaló: "Este tipo de encuentros se vienen organizando también en otros municipios, y lo hacemos en el marco de una política de apertura de nuestra institución a la sociedad en su conjunto, política que venimos desarrollando desde que nos hicimos cargo del gobierno de nuestro Distrito 5, y lo que buscamos es brindarle no solo a la sociedad, sino también a los Ejecutivos municipales, distintos conceptos que son no solo propios de la arquitectura, sino también de interés público ". "Tanto el trabajo que se está realizando en la ciudad de Chivilcoy como el en la ciudad de Lobos son un claro ejemplo de lo que se puede hacer cuando existe compromiso con la historia, la identidad y el espacio público, como así también la voluntad de trabajar en equipo y por un bien común, ya que estos trabajos resultan ser colaborativos y no persiguen un fin económico para aquellos que se involucran en el mismo", agregó. García sostuvo que "los ciudadanos y profesionales de las ciudades antes nombradas están dando un claro ejemplo de lo que se puede hacer desde la sociedad cuando estos temas no forman parte de la agenda política, y lejos de lamentarse o reclamar, ponen manos a la obra para instalar un tema que resulta ya ser impostergable si asumimos la necesidad de preservar nuestra historia". "Estamos viviendo un momento en nuestro país donde los diagnósticos ya están hechos, lo que necesita la sociedad son soluciones concretas, poner manos a la obra, de nada sirve relatar la historia ni repetir conceptos, mucho menos intentar explicar por qué no se pudo hacer lo que se debía cuando se tuvo la oportunidad, justificándose en la falta de recursos, a falta de ellos, hay que agudizar la inventiva, como bien decía la arq. Nani Arias en su exposición, es ahí donde se ve la verdadera voluntad de abordar una problemática y resolverla", comentó. "En el caso de preservación, es el momento de hacernos cargo, como decía Rudyard Kipling en su poema `Si: Si puedes conseguir que tu pensamiento no sea tu objeto único…`. Es decir, las propuestas no deben ser declamatorias, hay que materializarlas, hacernos cargo, ya que las sociedades que no preservan su patrimonio, no preservan su historia, si no preservan su historia, no preservan su identidad, y los pueblos sin historia y sin identidad, son pueblos sin futuro", concluyó el presidente del CAPBA5.

