Martín Pugliese se presenta este viernes en el Teatro La Rosa

El artista llega con "Solo en casa", un show de stand up que deja desnuda ante el público la cabeza de un padre de familia que se queda solo en su hogar durante algunas horas. Las entradas están a la venta en Einstein. El comendiante Martín Pugliese presenta su nuevo show de stand up "Solo en casa" este viernes en el Teatro La Rosa. La obra aborda todo lo que pasa por la cabeza de un hombre casado y con hijos abstraído en su vida, en el momento clave en que logra quedarse solo en su casa por algunas horas. Una voz interior intentara guiarlo en una verdadera odisea imaginaria en la búsqueda de la paz y la libertad perdidas. Ropa, platos, basura, impuestos, cuentas, redes sociales, series, grupos de WhatsApp: todo puede ser un obstáculo en su camino hacia el relax. Como comediante de stand up, Pugliese participó en Cómico 3, 4 y 5. Presentó sus shows "Bye Bye, Pugliese, Pugliese" y "Encendido" con gran éxito en Buenos Aires. Y llevó el stand up al Teatro San Martín de la mano de Javier Daulte en su versión de Macbeth de Shakespeare. En radio, formó parte del equipo de "Al Ataque", el programa de Pop Radio 101.5 conducido por Diego Korol. Además, el artista fue nominado al Martín Fierro en "Labor Humorística en cable" por su performance en el programa "Stand Up Comedy Central", ciclo del que participó en tres de sus versiones. También fue nominado por ACE como "Revelación 2008" y "Mejor Espectáculo Concert" (Bye Bye Humor). En los tres años que fue presentador del "Variete del Fabarute", el show obtuvo un premio Clarín como Mejor Revista y una nominación a los premios ACE. En TV, fue pionero en incursionar en el stand up en el ciclo "Spa" convocado por Raúl Becerra, Alejandro y Adrián Korol (2007). Fue guionista y humorista en los programas "Usted qué hubiera hecho?", "Resumiendo" y "Con Sentido Publico", emitidos por TV Pública. La cita es el viernes 18 de agosto a las 21,30 hs. Las entradas están a la venta en Einstein (Mitre 933). Valor: $200.

