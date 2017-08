La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 17/ago/2017 Rugby:

Ciudad cayó como local ante Varela Juniors

Perdió 29-5 y sigue sin poder ganar en la segunda rueda de la Segunda División de la Urba.







Por la cuarta fecha de la segunda rueda de la Segunda División de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA), Ciudad de Campana perdió el sábado como local ante Varela Juniors por 29 a 5. Fue la cuarta derrota consecutiva del XV Tricolor, que sigue sin ganar en esta segunda rueda y que apenas ha cosechado dos triunfos en 17 presentaciones durante esta temporada. Por ello, con 14 unidades comparte la última posición de la Segunda División junto a San Marcos. En el encuentro ante Varela Jr, el CCC ya había quedado 17-0 abajo en el primer tiempo. Los 5 puntos que sumó el equipo de nuestra ciudad fueron producto del try anotado por el pilar Didier Galeano, que dejaba el marcador, transitoriamente, en 22-5. La formación del Tricolor en este cotejo fue la siguiente: Leonardo Vega, Didier Galeano, Santiago Sautón; Lucas Moyano, Lucas Fernández; Federico Sfreddo, Carlos Díaz y Adrián Lugo; Martín Lescano, Pablo Maza; Alexis Vélez, Francisco Calvi, Bautista Peralta Celaya y Franco Velázquez; Facundo Cerdá. El equipo lo completaron Agustín Castiglioni, Cristian Giles Delgui, Juan González, Tomás Tourn, Cristian Paz Rivarola, Nicolás Zacarías, Laureano Salas, Nicolás Fernández y Andrés Kibisz. FECHA 17: Tigre 12-32 El Retiro; Areco Rugby 46-0 Club Argentino; Atlético y Progreso 6-26 San Andrés; San José 20-21 Mercedes RC; Los Cedros 24-21 Las Cañas; San Marcos 19-32 Tiro Federal (SP); Ciudad de Campana 5-29 Varela Jr. POSICIONES: 1) San Andrés, 72 puntos; 2) Areco Rugby, 62 puntos; 3) Varela Junior, 59 puntos; 4) El Retiro, 56 puntos; 5) Los Cedros, 55 puntos; 6) Atlético y Progreso, 53 puntos; 7) Las Cañas, 46 puntos; 8) Club Argentino, 40 puntos; 9) Tiro Federal de San Pedro, 39 puntos; 10) Mercedes Rugby, 26 puntos; 11) Tigre RC, 16 puntos; 12) San José, 15 puntos; 13) Ciudad de Campana y San Marcos, 14 puntos. PRÓXIMA FECHA: Tiro Federal (SP) vs Ciudad de Campana; Mercedes RC vs Los Cedros; San Andrés vs San José; Club Argentino vs Atlético y Progreso; El Retiro vs Areco Rugby; Varela Jr vs Tigre RC. .

Imagen ilustrativa. Foto: Archivo.



Rugby:

Ciudad cayó como local ante Varela Juniors

Perdió 29-5 y sigue sin poder ganar en la segunda rueda de la Segunda División de la Urba.

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: