Fixture 2017/18 VILLA DÁLMINE F1) Local vs Boca Unidos (16 de septiembre) F2) Visita a Quilmes (23 de septiembre) F3) Local vs Sarmiento (30 de septiembre) F4) Libre (7 de octubre) F5) Visita a Gimnasia J (14 de octubre) F6) Local vs Los Andes (28 de octubre) F7) Visita a Dep. Riestra (4 de noviembre) F8) Local vs Estudiantes SL (11 de noviembre) F9) Visita a Santamarina (18 de noviembre) F10) Local vs Nva Chicago (25 de noviembre) F11) Visita a San Martín (2 de diciembre) F12) Local vs Almagro (9 de diciembre) F13) Visita a Instituto (3 de febrero) F14) Local vs Juv. Unida (10 de febrero) F15) Visita a Agropecuario (17 de febrero) F16) Local vs Flandria (24 de febrero) F17) Visita a G. Brown (3 de febrero) F18) Local vs Brown Adrogué (10 de marzo) F19) Visita a Ferro (17 de marzo) F20) Local vs Indep. Rivadavia (24 de marzo) F21) Visita a Aldosivi (31 de marzo) F22) Local vs All Boys (7 de abril) F23) Visita a Mitre SdE (14 de abril) F24) Local vs Dep. Morón (21 de abril) F25) Visita a Atl. Rafaela (28 de abril) Ayer se conoció en AFA el programa del campeonato 2017/18. Y el Violeta, que en la segunda fecha visita a Quilmes, no tuvo mucha suerte: deberá viajar a Puerto Madryn, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero. Ayer se sorteó en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) el fixture del campeonato 2017/18 del Nacional B. Y entonces Villa Dálmine conoció su calendario para la próxima temporada, cuyo arranque está pautado para el sábado 16 de septiembre y que tendrá al Violeta recibiendo a Boca Unidos de Corrientes en la primera fecha. El Violeta fue pareja de Flandria en el sorteo y le tocó la bolilla número 11, lo que le deparó un fixture de muchos viajes de largos kilómetros. Es que, como este torneo se juega a una sola rueda, las expectativas en Mitre y Puccini eran no tener que afrontar muchos compromisos de esas características para poder abaratar costos y, obviamente, tener menores complicaciones de logística para enfrentar esos encuentros, más allá que para esta temporada no están programadas jornadas "entre semana". Lamentablemente para Villa Dálmine eso no ocurrió y durante el torneo deberá visitar a Gimnasia de Jujuy (fecha 5), a San Martín de Tucumán (fecha 11), a Guillermo Brown de Puerto Madryn (fecha 17) y Mitre de Santiago del Estero (fecha 23). De los viajes más largos apenas le escapó a Estudiantes de San Luis (local en la fecha 8) y a Independiente Rivadavia de Mendoza (local en la fecha 20), aunque también deberá visitar destinos de carácter "intermedio" como Santamarina de Tandil (fecha 9), Instituto de Córdoba (fecha 13) y Atlético Rafaela (fecha 25). Así, dado este fixture, en Campana recibirá a muchos equipos de la zona metropolitana como Los Andes, Nueva Chicago, Almagro, Flandria, Brown de Adrogué, All Boys y Deportivo Morón. El equipo que dirige Walter Nicolás Otta será el último compromiso en Mitre y Puccini en la fecha 24. Luego, el calendario Violeta se cerrará en Rafaela, allá por abril del año que viene. El campeonato 2017/18 del Nacional B otorgará dos ascensos a Primera División. El primero será para el equipo que se consagre campeón, mientras que el segundo saldrá de un Reducido en el que participarán los que se ubiquen del segundo al noveno puesto. La disputa por mantenerse en la categoría también involucrará a muchos equipos: habrá seis descensos en total. Serán los seis peores ubicados en la tabla de los Promedios, que bajarán a la Primera B Metropolitana o al Torneo Federal A según su tipo afiliación. La temporada se pondrá en marcha el fin de semana del 16 de septiembre y se jugará sin "fechas entre semana". Tampoco habrá actividad el fin de semana del 21 de octubre por las Elecciones Generales. En tanto, la finalización del campeonato está prevista para el 28 de abril, mientras que el Reducido por el segundo ascenso se jugará desde el 5 de mayo al 2 de junio.

Nacional B:

Se sorteó el fixture; Villa Dálmine debuta como local ante Boca Unidos

