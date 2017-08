La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 18/ago/2017 Preocupación del CAZC por el conflicto de los trabajadores judiciales

Los abogados, con honorarios a precio de oferta







Con una Solicitada titulada "26 días de paros judiciales: una justicia en crisis", el Colegio de Abogados Zárate Campana manifestó ayer su preocupación por lo extenso del conflicto salarial que el gremio judicial mantiene con la Provincia. "Entendemos perfectamente al empleado judicial que se encuentra ya en la segunda mitad del año y no puede cerrar su paritaria", explicó a La Auténtica Defensa el Dr. Juan Pablo Ytalia, Vicepresidente segundo del Colegio de Abogados Zárate Campana. "Y nuestra solicitada no es particularmente contra ellos. Pero nos vemos en la necesidad de darle visibilidad a un conflicto que ya suma 26 días de paro, con todo lo que eso implica en términos de acceso a la justicia y la dilación en la resolución de las causas de todo tipo", añadió. Ytalia también explicó que los profesionales de la abogacía, además se ven perjudicados en términos económicos por el conflicto, ya que sus honorarios están atados y se referencian en las actualizaciones salariales del Poder Judicial de la provincia: "Al día de hoy sólo se otorgó un 10% por decreto, y a cuenta de futuros aumentos que los empleados judiciales cobrarán con retroactividad. Pero esa diferencia, el abogado no la va recuperar nunca. Es decir, estamos en agosto y seguimos con honorarios del año pasado". En ese sentido, la solicitada publicada ayer señala: "De esta forma se afecta el sustento diario de los abogados que ejercen libremente su profesión" y además recuerda que se ve lesionado "el libre acceso a la justicia de miles de bonaerenses, con situaciones que ponen en juego la vida de las personas como una acción de amparo, impiden indemnizaciones de trabajadores, provocan situaciones críticas en el sistema penal, por solo dar algunos ejemplos". "Pero lo más preocupante, además, es que se trata de una situación que se repite año tras año. Y es muy desgastante en muchos sentidos. Repito: estamos en agosto y ya sumamos 26 días de paro. Creemos que es tiempo de encontrarle una salida al conflicto y está en manos de la Suprema Corte y de la Gobernadora Vidal poder resolverlo", finalizó Ytalia.

El Procurador Conte Grand e Ytalia, meses atrás, en Campana.



Preocupación del CAZC por el conflicto de los trabajadores judiciales

Los abogados, con honorarios a precio de oferta

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: