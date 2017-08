Campana conmemoró el 167º aniversario del fallecimiento del general José de San Martín

Con el intendente Sebastián Abella al frente, se realizó el emotivo acto del que participaron autoridades municipales, educativas y de las distintas fuerzas; escuelas públicas y privadas; y vecinos.

El jefe comunal estuvo acompañado por la jefa de Gabinete, Mariela Schvartz; secretarios y funcionarios municipales; la inspectora Jefe Distrital, Silvia López; la presidenta del Consejo Escolar, Nelda García; inspectoras, concejales de Cambiemos y representantes de las distintas fuerzas.

Luego de rendirle homenaje al Libertador colocando una ofrenda floral junto a un grupo de alumnos de nivel inicial y la EP Nº 16 "José de San Martín", se descubrió una placa con motivo de evocar al bicentenario del Cruce de los Andes realizado por "el Padre de la Patria".

Seguidamente, se realizó un minuto de silencio a las 15 en punto, horario de fallecimiento del prócer máximo argentino y libertador de la Argentina, Chile y Perú de toda dominación extrajera.

Y, en honor a la Patria, los asistentes entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino y la marcha de San Lorenzo con el acompañamiento de la Banda Municipal, bajo la dirección del Maestro Jorge Mora.

"Cuando hoy me desperté, mi hija me dijo ‘hoy es el día de San Martín, papá’ y me quedé sorprendido porque no esperaba que conozca y esté ansiosa por esta fecha; y eso se debe a que sus docentes y padres les contamos a diario a nuestros hijos quienes fueron los próceres que tuvieron valores y tomaron decisiones clave para formar esta Patria", enfatizó el jefe comunal ante alumnos, docentes y directivos de escuelas públicas y privadas de la ciudad.

Asimismo, destacó que "tenemos que tener como ejemplo a hombres como San Martín", al tiempo que instó a los docentes y padres presentes a seguir inculcando valores a los más chicos para que la ciudad siga creciendo.

Y la presidenta del Consejo Escolar recordó la gran figura del prócer argentino destacando que "con coraje y con valor, con honradez e inteligencia, se puede servir a la Patria dignamente."

Por la mañana, autoridades habían izado la bandera nacional en el mástil central de la plaza Eduardo Costa y durante el acto, fue colocada a media asta en señal de duelo y luto.

Hombres como San Martín tenemos que tener como ejemplo pic.twitter.com/cTk24v6Dgc — Sebastian Abella (@SebaAbella) 17 de agosto de 2017