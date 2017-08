A partir de hoy, cuidadores domiciliarios podrán inscribirse en un Registro Nacional

Permitirá el acceso público a datos confiables sobre la adecuada formación de las personas. Desde este viernes, en 25 de Mayo 917, podrán inscribirse quienes hayan realizado cursos de 200 horas cátedras teóricas y prácticas. Este viernes se inicia la inscripción para el Registro Nacional de Cuidadores Domiciliarios, según informaron desde la Secretaría de Desarrollo Social del Municipio. Impulsado por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación, dicho registro busca facilitar el acceso público a datos confiables sobre la adecuada formación de personas que brindan servicios como cuidadores domiciliarios de adultos mayores, y generar espacios de capacitación para mejorar la atención. La subsecretaria de Desarrollo Territorial, Romina Buzzini, comentó que "en Campana podrán inscribirse quienes realizaron el curso las diferentes oportunidades que se dictó". Luego, enfatizó que "esto brinda la posibilidad de jerarquizar su curso con mayor calidad. De ahora en más, los familiares que necesiten este tipo de servicios podrán chequear el registro". Además, comentó que los inscriptos podrán también contar con un usuario que le permitirá acceder a capacitaciones e información útil online. Por su parte, la subdirectora de Gabinete Social, María de los Ángeles Fernández, brindó detalles sobre los requisitos y documentación necesaria para la inscripción. Según explicó, quienes están en condiciones de registrarse son todas aquellas personas que hayan realizado cursos con una duración de 200 horas cátedras teóricas y prácticas. "En estos últimos años, se dictaron por Nación, el Municipio y OSDE, tres cursos que cumplen con dicha carga horaria. No obstante, aquellos que participaron de capacitaciones o jornadas con menos carga horaria no podrán acceder", comentó. Los interesados deberán presentarse desde este viernes en la oficina de Adultos Mayores, ubicada en 25 de Mayo 1117, de lunes a viernes de 8 a 14. Tendrán que presentar fotocopia de DNI, el certificado del curso de Cuidadores domiciliarios y una foto carnet 4x4. Fernández también resaltó que "no importa cuánto tiempo hace que haya finalizado el curso. No hay un límite para ello como tampoco hay una fecha establecida para la inscripción ya que la idea es acrecentar la cantidad de cuidadores registrados". "Invitamos a todos aquellos que algún momento hicieron el curso, a que se acerquen y se registren. Esta es una importante salida laboral. Estamos gestionando para que el curso vuelva a realizarse próximamente en nuestra ciudad", finalizó.

Desde hoy, los cuidadores domiciliarios podrán inscribirse en un Registro Nacional

Desde este viernes: Cuidadores domiciliarios podrán inscribirse en un Registro Nacional. Pe... https://t.co/s3vEh1ir2q #SaludyBienestar — Magui Felizia (@mawifelizia) 18 de agosto de 2017

A partir de hoy, cuidadores domiciliarios podrán inscribirse en un Registro Nacional

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: