La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 18/ago/2017 Se viene el Torneo Clash Royale Campana ”La revancha”







Será este sábado, desde las 14, en el campito Siderca donde el Municipio festejará el "Día del Niño". Habrá importantes premios. Este sábado de 14 a 15, en el Campito de Siderca se realizará el Torneo Clash Royale Campana "La revancha". La competencia de este videojuego basado en el universo de Clash of Clans será animada y transmitida en directo con la coordinación de la Secretaría de Modernización del Municipio. "Tuvimos un éxito impresionante en la inauguración del Espacio Campana Joven. Ese día, superamos las expectativas con la cantidad de chicos que se inscribieron", comentó la secretaria de Modernización, Marina Sánchez. La funcionaria también destacó que "como muchos no han podido participar, este sábado le daremos la posibilidad de tener su revancha". Los interesados podrán encontrar en las fan pages de Facebook de la Municipalidad de Campana y Campana Joven, las instrucciones para inscribirse. Adriel Giannoni, de la Dirección de Sistemas del Municipio, señaló que la inscripción será online. No obstante, una vez completo el cupo en la plataforma Eventbrite, podrán continuar con chances de inscribirse el mismo día en el campito de Siderca previo al inicio de la competencia. Allí se les otorgará un usuario y contraseña. "Cada jugador deberá llevar su propio dispositivo con el juego instalado. Por cuestiones técnicas del lugar, ya que no hay wifi, solamente se podrá participar con datos móviles en el equipo", explicó Giannoni. Y comentó que "este es un juego completamente viralizado. Por eso, desde el Municipio, estamos aprovechando esa importante movida para sumar a los jóvenes a nuestras actividades. Los esperamos a todos para participar". Los jugadores deberán estar presentes en el lugar del evento y contar con un nivel mínimo torre del rey 8. Quienes no alcancen este nivel se pueden acercar de todas formas para competir entre amigos.

El torneo será este sábado a las 14 en el campito.



Se viene el Torneo Clash Royale Campana ”La revancha”

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: