La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 18/ago/2017 Regionales:

Descarrilamiento en el Mitre

Ruta 4, Los Cardales y Exaltación de la Cruz







No generó heridos ni daños a la formación, pero que inutilizó el servicio hasta tanto se realicen las reparaciones en las vías. En el día de ayer se produjo en las inmediaciones de Los Cardales, en la linea Mitre del ferrocarril, un descarrilamiento que no generó heridos ni daños a la formación, pero que inutilizó el servicio hasta tanto se realicen las reparaciones en las vías. La formación que se dirigía en sentido a Capilla del Señor detuvo abruptamente su marcha al salirse de las vías el último de los vagones, que quedó levemente inclinado sobre uno de sus lados, aunque afortunadamente no llegó a volcar. El personal de la empresa concesionaria del servicio ferroviario realizó de inmediato la revisión completa del tendido vial y de la formación, constatando los daños y disponiendo la inmediata reparación con el objetivo de reanudar el servicio a la mayor brevedad posible.

Daños en las vías.





El vagón no volcó, aunque quedó torcido.



Regionales:

Descarrilamiento en el Mitre

Ruta 4, Los Cardales y Exaltación de la Cruz

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: