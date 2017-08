Con el ascenso ya confirmado, el CBC busca ahora el título del Nivel B del Torneo Oficial de la ABZC. Luego del festejo en Ingeniero Maschwitz tras conseguir el ascenso al Nivel A del Torneo Oficial de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC), el Campana Boat Club buscará desde esta noche el título de campeón del Nivel B 2017. Enfrente tendrá a Sportivo Escobar "B", el mejor equipo del certamen (ganó los 14 encuentros que disputó este año) y el encargado de servirle con anticipación el ascenso al CBC. Es que los escobarenses, a pesar de su gran campaña, no pueden ascender, dado que la institución ya cuenta con un equipo en el Nivel A de la ABZC. De esta manera, cuando Sportivo barrió su serie ante Náutico San Pedro, dejó abierta la puerta para que en la otra semifinal se defina el pase al Nivel A. Y fue entonces cuando Boat Club no desaprovechó su oportunidad, porque luego de la victoria 61-53 como local sobre Deportivo Arenal, en Ingeniero Maschwitz controló el juego y a pesar de caer 73-69, festejó el ascenso por el saldo a favor que le brindó la diferencia de gol. Ahora llega el momento de la final. Y esta noche, desde las 21.30, los dirigidos por Gustavo Godoy tendrán la oportunidad de demostrar que, además del ascenso, también pueden consagrarse campeones ante el mejor equipo del Nivel B 2017.

