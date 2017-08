Pidiendo ”castigo a los culpables”, se realizó otra marcha por el crimen de Iván Sarza

Familiares y amigos del joven de 18 años asesinado durante una pelea a fines de julio en San Felipe se manifestaron otra vez en reclamo de justicia. Cuestionaron la liberación de uno de los sospechosos. "Era un buen chico": así recordó Elsa Sarza a su sobrino Iván ayer durante una nueva marcha por el centro de la ciudad para pedir justicia por el crimen del joven de 18 años asesinado durante una disputa barrial en San Felipe a fines de julio. Familiares, amigos y vecinos del barrio se concentraron en la intersección de boulevard Dellepiane y Ruta 6 para avanzar a paso de hombre hacia la plaza central, bajar por la Rocca y volver a subir hasta detenerse frente a las fiscalía de Sarmiento y 9 de julio. La principal consigna desplegada en las pancartas movilizadas en la tarde del viernes fue "Que paguen los culpables": sucede que la familia de la víctima no tiene dudas que los dos implicados en la investigación tuvieron que ver en la muerte de Iván. Se trata de Antonio García (59) y su hijastro Arturo Alegre (23), ambos detenidos en las horas posteriores al crimen. "La marcha se hace porque el (acusado) de 23 años quedó libre, supuestamente por falta de pruebas. No queremos que quede libre", reclamó el padrastro de Iván, Nicolás Aragone, en diálogo con La Auténtica Defensa. En la causa estaría también implicado un menor de edad, hermano de Alegre, aunque por el momento no fue aprehendido. Aragone responsabilizó a todos ellos por el asesinato. "Fueron los tres quienes estuvieron en el problema: tanto el padrastro, como el menor de edad y el de 23. Ahora (Alegre) está libre y no es justo. El hijo de mi señora está muerto, ¿quién me lo devuelve?", expresó. De acuerdo a los familiares que se manifestaron ayer, la UFI 6 del Departamento Judicial Zárate-Campana no cuenta con un testimonio "firme" que esclarezca el hecho. Para Aragone, quienes presenciaron la pelea están "amenazados". Mariano Iván Sarza falleció producto de una puñalada en el pecho el pasado 28 de julio. Pese a la rápida captura de los sospechosos, vecinos del barrio atacaron su vivienda en reiteradas oportunidades, hasta que finalmente la prendieron fuego. Por estos incidentes debió intervenir el GAD. "Si los liberan (a los implicados) puede pasar cualquier cosa. Pueden tomar represalias. ¿Y quién nos va a cuidar a nosotros y a los testigos?", preguntó Aragone. En tanto, la tía de Iván le pidió a cualquiera que haya visto la pelea que terminó con la vida de su sobrino que "se apiade del dolor de la madre y de los familiares y dé el testimonio firme que necesita el fiscal" de la causa, Martín Zocca. "Queremos justicia", remarcó.

Allegados a Iván, ayer frente a la Fiscalía. es la segunda marcha que realizan por justicia.



MARIANO IVÁN SARZA FALLECIÓ PRODUCTO DE UNA PUÑALADA EN EL PECHO EL PASADO 28 DE JULIO, DURANTE UNA PELEA EN SAN FELIPE.





LA MARCHA COMENZÓ EN RUTA 6 Y DELLEPIANE, PASÓ POR LA PLAZA EDUARDO COSTA Y LUEGO RECORRIÓ LA AV. ROCCA. TERMINÓ FRENTE A LA FISCALÍA.



Pidiendo "castigo a los culpables", se realizó otra marcha por el crimen de Iván Sarza

