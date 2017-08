Dos campanenses, a minutos del atentado de Barcelona

Una argentina, entre las víctimas del atentado en Barcelona Autoridades españolas confirmaron ayer la existencia de una ciudadana argentina entre las 13 víctimas fatales del " atropello masivo " en La Rambla de Barcelona. La mujer fue identificada como Silvina Alejandra Pereyra, de 40 años. Fuentes locales confirmaron que se trata de una mujer que nació en nuestro país y que fue criada allí. Pero que "hace mucho años" lo dejó para afincarse en Barcelona, donde reside hace, por lo menos diez años. La doble nacionalidad de Silvina sumó la particularidad de que buena parte de su familia reside en Bolivia. Hacia allí se cursaron los llamados de notificación previos a la difusión oficial del nombre. Es norma que un nombre de una persona fallecida en estas condiciones no se difunda hasta que la familia esté formalmente notificada. Estaban paseando en bicicleta por las Ramblas y decidieron volver al hotel. "Nos podría haber tocado perfectamente a nosotros", contó Virginia Prieto desde España. La noticia sacudió al mundo: 13 personas murieron y un centenar resultaron heridas por una furgoneta que embistió a la multitud este jueves alrededor de las 17 (hora local) en la concurrida Avenida de las Ramblas de Barcelona, una de las zonas más turísticas de la ciudad española. De vacaciones, exactamente en ese lugar, se encontraban los campanenses Virginia Prieto y Guillermo Delgado, minutos antes del atentado reivindicado por el grupo yihadista Estado Islámico. Alquilamos un par de bicicletas y estábamos recorriendo la avenida de las Rablas cuando decidimos volver al hotel, que estaba a unas 15 cuadras. Cuando terminamos de bañarnos, nos enteramos de la noticia. No lo podíamos creer. Nos podría haber tocado perfectamente a nosotros", relató ayer por la noche a La Auténtica Defensa, camino a Madrid, Virginia Prieto. Virginia vive en Dublin, Irlanda, donde se encuentra realizando estudios de posgrado en Recursos Humanos y perfeccionando su inglés. "Estoy de vacaciones –comenta- y Guillermo me vino a visitar. La verdad lo que nos pasó fue una experiencia muy shockeante… como que no querés pensarlo mucho, pero algo así te moviliza y te hace reflexionar. En Argentina vivimos otro tipo de inseguridad, esto fue totalmente inesperado y de una escala impensada. Gente que entró en pánico, vimos gente lastimada que pasaba por la puerta del hotel… La ciudad se paró, no había transporte, nos recomendaban que no dejemos el hotel, helicópteros, mucho control policial. Incluso ahora es complicado salir o entrar a la ciudad. De hecho estamos camino a Madrid y nos cambiaron la ruta". CIUDAD FANTASMA Nicolás Corillo es otro campanense que se encontraba en Barcelona el día del atentado. De hecho, hace 3 meses que trabaja en un hostal que se encuentra a sólo 5 cuadras de la Avenida de las Ramblas. "No vi nada, porque yo estaba trabajando. Pero sí puedo decir que la ciudad estaba totalmente colapsada por turistas principalmente de toda Europa, porque hasta ayer España parecía un destino seguro. Es una temporada récord. Sin embargo, hoy (por ayer viernes) en la calle no había un alma. Una ciudad fantasma. Para que se den una idea, Barcelona es una ciudad abierta, multicultural y sitiada de turistas en plena temporada alta. Sin embargo, parecía Campana un día feriado".

Virginia Prieto y Guillermo Delgado, el jueves, paseando en bicicleta por Barcelona, horas antes del atentado.



Dos campanenses, a minutos del atentado de Barcelona

