La UOCRA, nuevamente en alerta por las obras en la planta de Axion

Ayer reclamó que por la demora en la incorporación de operarios para los trabajos que realiza la contratista brasileña Andrade Gutiérrez. Desde el gremio señalaron que la mayoría de los trabajadores ya completó los trámites de ingreso hace varios meses. La UOCRA Seccional Campana desplegó ayer una protesta en el paso a nivel de Larrabure e Irigoyen por la demora en la incorporación de trabajadores a la obra que la contratista brasileña Andrade Gutiérrez realiza dentro de la refinería Axion. El secretario general del gremio local de la construcción, Oscar Villarreal, explicó que hasta el momento han entrado un poco más de la mitad de los operarios anunciados en un principio: del resto, la gran mayoría tiene sus trámites completos, pero todavía no han sido convocados a la obra. "Esta obra que anunciaban que en el mes 6 iba a tener 600 personas trabajando adentro, estamos transitando el mes 8 y la realidad es que tiene 300. Las habían preparado a todas: las que quedaron afuera, algunos están con trámites desde hace algunos días, pero la mayoría tiene completado todos los requisitos que se piden para entrar a planta hace ya varios meses", aseguró Villarreal. En ese sentido, reclamó "cortar con la incertidumbre: primero, si no los van a utilizar a los compañeros, que nos lo digan concretamente. Y si los van a utilizar, que nos digan cuándo", reclamó. El líder sindical señaló que la manifestación se acordó no solo con los trabajadores aun desocupados sino también con los que ya están realizando tareas dentro de la refinería. Avisó que si el pedido "no avanza" desplegarán medidas de fuerza "que a algunos no les van a gustar" con el objetivo de obtener "respuestas serias". "Ni siquiera les estamos reclamando que cumplan con la promesa inicial de las 2 mil personas. No desmerecemos el ingreso de 300 compañeros, pero la diferencia es enorme", agregó Villarreal. El gremialista lamentó que el empresariado no se haya puesto "ni un ratito de lado del compañero de la construcción, que venía de estar varios meses desocupado y un día le pudo llevar a su familia la noticia de que iba a trabajar". "Eso genera una gran ilusión. Si una vez que termina los trámites no se define, creemos que ese es el límite y que debemos reclamar que se concrete su ingreso", sostuvo, rodeado de una multitud de afiliados a UOCRA. "Tenemos un montón de compañeros a quienes tenemos que acompañar con una bolsa de mercadería, con una bolsa de pañales, con algún remedio o ayudarlo a que tenga garrafa a la noche. Esas son cosas indignas. Nunca pensé que como dirigente gremial iba a tener que hacer eso, y nunca creí que eso hace al buen dirigente", afirmó, ilustrando la situación laboral de su sector, uno de los más golpeados de la región por la caída de la actividad económica de los últimos años.

VILLARREAL, AYER, AL DIRIGIRSE A LOS TRABAJADORES, EN SU MAYORÍA DESOCUPADOS, EN UNO DE LOS PORTONES DE LA PLANTA DE AXION.



La UOCRA, nuevamente en alerta por las obras en la planta de Axion

