Fallo por ejercicio ilegal contra un agente Remax

El Juzgado de Garantías 2 del Departamento Judicial de Mercedes confirmó la elevación a juicio de un agente por "ejercicio ilegal de la profesión de Corredor Público".

"En Campana no me consta que exista una REMAX. Si algún vecino ha firmado algún tipo de venta o alquiler de su propiedad con esta firma, como si fuere un Corredor Público, le solicitamos que se contacte con nuestra institución, ya que no nos consta que tenga atribuciones legales para ejercer nuestra profesión, es decir, el corretaje público, no siendo persona habilitada para hacerlo, según las constancias de este colegio", dijo a La Auténtica Defensa Carlos Terragno, presidente del colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Campana.

La advertencia de Terragno es a cuento de que, días atrás, el Colegio de Martilleros de Mercedes obtuvo un hasta el momento inédito fallo por ejercicio ilegal que involucra a un agente Remax. La medida judicial es considerada de suma importancia pues abre un nuevo capítulo en una pelea que los Martilleros están llevando adelante en todo el país contra esta franquicia.

El Juzgado de Garantías 2 del Departamento Judicial de Mercedes confirmó la elevación a Juicio Oral y Público de un Agente Remax en los términos del Artículo 247 del Código Penal, por "ejercicio ilegal de la profesión de Corredor Público", tras una denuncia hecha por el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Mercedes. "Se hizo justicia. Los antecedentes de la causa lo avalan: los agentes Remax ejercen ilegalmente nuestra profesión", sostuvo Luis Colao, presidente del Colegio de Mercedes al portal "noticiasmercedinas.com".