Berta Chudnobsky

Arrancó el fin de semana largo con Día del Niño incluido. Ideal para disfrutar una buena comida en familia. ¿Por qué no intentar con el pescado? Muchos aseguran que el abadejo es "el tapado" de las pescaderías. Tiene el cuerpo grueso, adelgazándose hacia el extremo caudal y es de un color rosado intenso en dorso y flancos, aclarándose hacia la región abdominal, hasta llegar al blanco en el vientre. Habita en las aguas del Atlántico Sur. Tiene una carne suave y firme, que es muy apreciada entre los cocineros. Todas las mamás y abuelas sabemos lo difícil que es lograr que los más chicos de la casa prueben el pescado, tan importante en toda dieta equilibrada. Nada es infalible, pero aquí les dejo una receta que me ha dado resultado con mis hijos y nietos. Feliz Día del Niño para todos, y ¡buen apetito! Ingredientes - 2 Cebollas moradas fileteadas - 1cda de Manteca - 1vaso de Vino blanco - 1 taza de Caldo de verduras - 6 Filetes de abadejo - Sal gruesa - Sal fina - Pimienta blanca molida - Para la salsa: - 1 cebolla fileteada - 1 diente de Ajo con piel aplastado - 1 cda de Manteca - 1 cda de Extracto de tomates - 1 copita de Coñac o vino blanco) - 1 taza de Caldo de verduras - 2 tazas de Crema de leche - Sal fina - Pimienta negra molida - Para las guarniciones; - 2 tazas de Polenta rápida - 6 tazas de Caldo de verduras - 1 cucharadita de Curry - 1cucharadita de Ají molido - Comino - 3 cdas Queso parmesano rallado - 3 remolachas grandes - 2cdas de Manteca - 3 cdas de Perejil picado - Sal fina y pimienta blanca molida Preparación En una sartén con un poco de aceite cocinar el pescado pasado por harina. Dorar de sus dos lados durante diez minutos. Retirar de la sartén y reservar. En la misma sartén sin levantar el fondo de cocción agregar la cebolla morada, la blanca y el ajo. Desglasar con coñac y luego con vino blanco. Agregar caldo, crema y extracto de tomates y volver a incorporar el pescado. Dejar cocinar por 5 minutos. En una olla con caldo hirviendo agregar los condimentos y luego la polenta en forma de lluvia. Batir hasta espesar la preparación y sumar el queso. Reservar caliente. Preparar un puré de remolachas cocinándolas al horno o hirviéndolas y luego mezclarlas con manteca y perejil. Servir la rodaja de pescado cubierto con la salsa, la polenta y el puré den remolachas al costado. Acompañar con el vino blanco de la salsa y de postre un flan casero con crema y dulce a elección. Si no consigue Abadejo cualquier pescado que pueda pedir postas (rodajas)cortadas gruesitas. Berta Chudnobsky / www.abuelaberta.com / berta@tizaymouse.com

La cocina de la abuela Berta:

Abadejo con cebollas moradas y polenta especiada

Por Berta Chudnobsky

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: