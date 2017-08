Anoche, como local, cayó 81-74 en un partido que se le escapó en el último cuarto. En la revancha se definirá al campeón. Aunque Sportivo Escobar "B" no puede ascender y ese logro ya quedó en manos del Campana Boat Club, la final del Nivel B del Torneo Oficial 2017 de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC) se jugó como una verdadera final. Y con un marco acorde en el gimnasio de la ribera de nuestra ciudad. Poco importó que lo más importante ya estuviese definido: los dos equipos mostraron sus ganas de quedarse con el título de campeón. Y en esa búsqueda, Sportivo Escobar dio un importante primer paso al derrotar 81-74 como visitante al CBC, en lo que fue su 15º victoria consecutiva en este certamen (está invicto). Fue un encuentro muy parejo que tuvo en primera instancia al frente al Campana Boat Club, pero que se terminó definiendo recién en el último período a favor de la visita. Los dirigidos por Gustavo Godoy comenzaron mejor, guiados por un inspirado Leandro Fink, autor de 12 puntos en el primer cuarto. Pero con el correr de los minutos fue ganando injerencia el pivot Nicolás Scheffer, figura de la noche con 27 puntos. Y entonces, los de Escobar equilibraron las acciones. El trámite fue muy parejo en la segunda mitad y mientras el CBC distribuía minutos y puntos, la visita se apoyaba especialmente en sus cinco titulares y tanto Alejandro Gallardo como Rodrigo Insaurralde se prendían para acompañar la tarea de Scheffer. Boat Club entró al último cuarto con dos puntos de ventaja, pero en ese cuarto parcial perdió la brújula, no acertó ninguno de los lanzamientos externos que intentó y sufrió mucho la presencia de Scheffer bajo el tablero. Sin embargo, nunca dejó de pelear y a pesar de quedar 10 abajo en el marcador, logró reducir esa distancia a cuatro en el minuto final. Fue entonces que una "bomba" de Matías Basso selló definitivamente la historia y le dio a Sportivo Escobar "B" la ventaja en este primer partido de la serie final. Ahora, el equipo de nuestra ciudad deberá vencer por 7 o más puntos en la revancha para quedarse con el título del Nivel B. Sería la frutilla del postre para una campaña en la que ya se aseguró el regreso al Nivel A para el próximo año. SÍNTESIS DEL PARTIDO CAMPANA BOAT CLUB (74): Damián Lombardi (10), Martín Trovellesi (10), Tomás Irisarri (7), Leandro Fink (18), Dante Pérez (7) (FI) Santiago Fernández (0), Francisco Irisarri (0), Joaquín Cazurro (6), Mariano Rubin (5), Marcelo Sosa (9), Bruno Santini (2) y Juan José Bigliardi (0). DT: Gustavo Godoy. SPORTIVO ESCOBAR "B" (81): Matías Basso (10), Federico Verde (6), Alejandro Gallardo (16), Rodrigo Insarraulde (17), Nicolás Scheffer (27) (FI) Alexis Fontana (0), Gabriel Machado (0) y Mauricio Maurente (5). DT: Fernando Bruckner. PARCIALES: 22-19 / 17-21 (39-40) / 17-14 (56-54) / 18-27 (74-81). GIMNASIO: Campana Boat Club. JUECES: Joaquín Albertinsky, Mariano Imosi y Martín Montaldo.

MARTÍN TROVELLESI BUSCA APROVECHAR LA CORTINA DE DANTE PÉREZ.





CAZURRO LLEGA AL ARO CON UNA BANDEJA DE ZURDA PARA SUMAR DOS PUNTOS.

Final en Campana!

??Oficial Primera #ABZC

?? 1° Campana

??CBC (74)

??@sportivoescobar (81)

1Q: 22-19

2Q: 17-21

3Q: 17-14

4Q: 18-27 — Campana Boat Club (@campanaboatclub) 19 de agosto de 2017

Básquet:

Boat Club no pudo con el invicto Sportivo Escobar ”B” en el inicio de la final del Nivel B

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: