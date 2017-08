Se trata de un volante ofensivo zurdo que surgió en Sarmiento de Junín y llega procedente de Godoy Cruz de Mendoza. En tanto, los dirigidos por Felipe De la Riva disputarán hoy su segundo amistoso de pretemporada frente a JJ Urquiza. Sigue sumando. En el marco del rearmado de su plantel, Villa Dálmine confirmó ayer una nueva incorporación para el próximo campeonato del Nacional B: se trata del volante ofensivo Nicolás Sánchez (25 años), quien ayer firmó su vínculo con la institución. "Cuca" Sánchez, quien suele desempeñarse como mediocampista por izquierda o enganche, surgió en Sarmiento de Junín, club con el que debutó en Primera en el campeonato de la Primera B Metropolitana. Luego jugó en el Nacional B y en Primera División con el Verde. Pero en la última temporada, en busca de mayor continuidad, pasó a Godoy Cruz de Mendoza, desde donde llega procedente al Violeta. De esta manera, Sánchez se convierte en el décimo refuerzo de Villa Dálmine para el próximo campeonato luego de las llegadas del arquero Martín Perafan; los defensores Nicolás Cherro, Cristian González, Franco Flores y Leandro Sapetti; los volantes Federico Jourdan, Gonzalo Papa y Ramiro López; y el delantero Jorge Córdoba. Además, también se sumaron Juan Celaya y Renso Pérez, quienes regresaron de sus préstamos en Arsenal. AMISTOSO (SUSPENDIDO, VER TWEET AL PIE) Los dirigidos por Felipe De la Riva disputarían (SUSPENDIDO) ante Justo José de Urquiza (equipo que milita en la Primera C) su segundo encuentro amistoso de pretemporada. Será por la mañana en el estadio de Mitre y Puccini, en un entrenamiento planificado a puertas cerradas, según se informó desde el club. Hasta el momento, Villa Dálmine sólo sumó minutos de fútbol frente a Luján el pasado lunes, en un amistoso que se dividió en dos partes: en la primera se impuso 1-0 con gol de Pablo Burzio, mientras que en la segunda perdió 1-0. En ese encuentro se lesionó el defensor Nicolás Cherro (fractura de peróne, sin desplazamiento), quien deberá afrontar ahora un proceso de recuperación que le demandaría entre 9 y 12 semanas de rehabilitación.

#FútbolProfesional | El volante Nicolás Sánchez, ex Sarmiento y Godoy Cruz, es nuevo refuerzo para el próximo campeonato. ¡Bienvenido Nico! pic.twitter.com/WrhhUrhKGD — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 18 de agosto de 2017 #Pretemporada | Suspendido el partido amistoso vs JJ Urquiza por las malas condiciones climáticas. — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 19 de agosto de 2017 #Pretemporada | Dadas las lluvias y la suspensión del amistoso vs J.J. Urquiza, el plantel trabajó hoy en Muros GymFitness. pic.twitter.com/b8ABKe6726 — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 19 de agosto de 2017

