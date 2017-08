La operación a préstamo desde Boca parecía acordada entre los clubes. Por eso, el delantero se presentó en Parque Patricios y lució la camiseta del Globo. Sin embargo, el Xeneize dijo desconocer la transferencia. En tanto, Diego Dorregaray volvió a convertir en Ecuador, mientras Joaquín Arzura inicia hoy su temporada con el Osasuna de España. Aunque fue Independiente de Avellaneda el que mayor esfuerzo hizo por contar con sus servicios y a pesar de una oferta que no prosperó del Montreal Impact de la Major League Soccer (MLS), todo indicaba que Nazareno Solís jugaría finalmente en Huracán. El delantero campanense formado y surgido de Villa Dálmine sabe que no dispondrá de muchas oportunidades en el primer equipo de Boca Juniors, por lo que apuntaba a encontrar un destino donde pudiera tener mayor continuidad en Primera División. Y en ese sentido, el Globo cumplía con los requisitos que pretendía "Naza". La operación, según trascendió, se haría sin cargo y sin opción. Y así fue como el zurdo de 23 años se presentó en Parque Patricios, donde fue presentado formalmente para luego quedar a las órdenes del DT Gustavo Alfaro. Sin embargo, pocos minutos después, desde Boca Juniors desconocieron la operación e informaron que Solís debe presentarse a entrenar con el Xeneize el martes próximo, una situación que desconcertó a propios y extraños y que dejó al jugador en una nube de incertidumbre. La incorporación de Solís le permitiría a Huracán (necesitado de puntos para escaparle al descenso) sumarle una opción más a un ataque que se ha reforzado especialmente con el regreso a Parque Patricios de Ramón "Wanchope" Ábila (en una operación conjunta con Boca). Además, al plantel conducido por Alfaro también se sumaron: Adrián Calello, Christian Chimino, Fernando Coniglio, Pablo Alvarez, Saúl Salcedo, Carlos Matheu y Mateo García. Ahora, la gran pregunta es: ¿Será Solís también refuerzo de Huracán? Aparentemente, una nueva novela comienza. GOL DE DORREGARAY El campanense Diego Dorregaray volvió a gritar en la Primera División del fútbol ecuatoriano. El delantero, de 25 años, marcó el transitorio 2-0 de Guayaquil City sobre El Nacional con un anticipo de cabeza. Finalmente, el encuentro terminó 2-2 y su equipo sigue sin poder celebrar un triunfo, dado que en cinco fechas acumula tres empates y dos derrotas. Fue el segundo tanto de "Fonito" en el campeonato, ya que anteriormente le había anotado al Emelec en la segunda jornada. Ahora, por la sexta fecha, Guayaquil City deberá enfrentar al poderoso de la ciudad: Barcelona de Guayaquil. ARZURA EN ESPAÑA El campanense Joaquín Arzura (25 años) concluyó la pretemporada con el Osasuna de España con vistas al inicio del campeonato de la Segunda División de ese país. El volante ex Tigre y River Plate llegó en julio a préstamo desde el Millonario y está buscando continuidad en el equipo de Pamplona, que quiere retornar rápidamente a la máxima categoría del fútbol español (descendió en la última temporada). Y el primer compromiso de Osasuna en este nuevo certamen de Segunda División será hoy frente al Sevilla Atlético, en un partido en el que Arzura sería titular en el centro del campo. De hecho, en el último amistoso de preparación del elenco pamplonés (victoria 2-0 sobre Eibar), Joaquín fue titular en el conjunto dirigido por Diego Martínez.

SOLIS FUE PRESENTADO CON LA CAMISETA DE HURACÁN A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES DEL GLOBO. DESPUÉS LLEGÓ EL RECLAMO DE BOCA.

Hoy a la tarde firma Nazareno Solís, para mí, el mejor refuerzo de #Huracan lo había pedido Kudelka hace años atrás cuando jugaba en Dalmine pic.twitter.com/qwWVfSQnqb — Huracan y Nada Más. (@HuracanNadaMas) 18 de agosto de 2017 "Un dirigente le acaba le avisar a @NaazaSoLis que se tiene que presentar en #Boca el martes. El jugador está DESORIENTADO" @Tato_Aguilera pic.twitter.com/7RCKXIBUFv — La12tuittera ? (@La12tuittera) 19 de agosto de 2017 MEMES El paso de Nazareno Solís por Huracán. pic.twitter.com/sTxAyOQTaZ — El Flaco Aspirineta (@marx_cos) 19 de agosto de 2017

Campanenses de Primera:

