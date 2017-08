La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 20/ago/2017 Axion: Aseguran que en el pico de construcción se incorporarían otros 1.000 trabajadores







Así trascendió luego de la visita que el Intendente Abella y el Ministro de Producción de la Provincia, Javier Tizado, realizaron a la refinería días atrás. En este momento, según se informó, trabajan en el proyecto de ampliación alrededor de mil personas. El intendente Sebastián Abella y el ministro de Producción de la Provincia de Buenos Aires, Javier Tizado, participaron de una recorrida por las instalaciones de Axion Energy junto a directivos de la empresa, quienes les detallaron la ampliación de la refinería que ya está en marcha y el impacto que tendrá en la contratación de nuevos empleados. Durante la visita, los ejecutivos de la compañía le aseguraron al Intendente y al ministro que "continúa en plena ejecución" el proyecto de ampliación de la refinería en la que se invertirá una suma cercana a los US$ 1.500 millones. El emprendimiento en la planta "fue optimizado y aumentado en nuevas unidades e inversión", aseguraron. Según detallaron desde Axion, esas modificaciones apuntaron a "dar mayor flexibilidad operativa, admitir futuras ampliaciones de la refinería, producir combustibles de mejor calidad y acompañar de manera más eficiente la demanda de combustibles actual". En diálogo con Abella y Tizado, los directivos de Axion precisaron que la nueva configuración "requerirá una inversión aproximada de US$ 1.500 millones, de los cuales la sociedad ya ha invertido y comprometido más de US$ 769 millones. Y detallaron que en 2016 se ejecutaron "en forma segura" una serie de proyectos con impactos positivos en las operaciones de la refinería, como el incremento de capacidad de la unidad de hidrotratamiento de gasoil en diciembre, lo que permitirá "aumentar la capacidad de producción de gasoil en aproximadamente un 10%". También – destacaron- se produjo la migración del sistema de control de proceso a Experion (de última generación) y se concretaron las facilidades para exportación de LPG por camiones, operación que comenzó a realizarse en el último trimestre del año pasado. Los directivos de la empresa les comentaron a Abella y Tizado que el proyecto está en la etapa de construcción de nuevas unidades de proceso. "Desde mediados de 2016 la empresa ha incorporado 200 colaboradores directos. En este momento se encuentran trabajando en el proyecto de ampliación aproximadamente 1.000 personas, incluyendo el personal de empresas contratistas, mayoritariamente de la zona de Campana", detallaron. Y anticiparon, de acuerdo a la información difundida ayer por el Municipio, que se espera en el pico de construcción, la incorporación de otros 1.000 trabajadores a través de las empresas encargadas del montaje del proyecto. En la recorrida, también le comentaron al jefe comunal y al ministro de Producción bonaerense que la empresa ya ha incorporado al personal propio que operará las nuevas unidades, el cual será capacitado desde ahora en las unidades existentes.

Directivos de la compañía recibieron al Intendente y al Ministro de Producción de la Provincia.





Durante la visita, los ejecutivos de la compañía le aseguraron al Intendente y al ministro que "continúa en plena ejecución" LA ampliación en la que se invertirá cerca de US$ 1.500 millones.

Con @TizadoJavier recorriendo la obra de ampliación de la empresa Axion Energy pic.twitter.com/nE7Yc4n4uF — Sebastian Abella (@SebaAbella) 10 de agosto de 2017

