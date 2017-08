En Tijuana, el campanense derrotó por KOT en el tercer round al mexicano Carlos Alberto Bocasegua y se quedó con una victoria que le abriría las puertas de una posibilidad en el mercado estadounidense. En Tijuana, México, el boxeador campanense Juan Manuel Witt (30 años) venció en la madrugada de ayer al local Carlos Alberto Bocasegua (27) en una pelea que se decidió por KOT en el tercer round (el mexicano no volvió al ring después del segundo asalto). De esta manera, "El Principito" mantuvo su invicto (33 victorias y 2 empates en 35 combates) y consiguió un triunfo que podría abrirle las puertas del mercado estadounidense a partir del interés que mostró en su carrera el manejador Jimmy Araiza. El combate estaba pautado a 8 rounds, encuadrado en la categoría Súper Ligeros (en el pesaje, Witt había quedado en 63,500 kg, mientras su rival dio 63,250). "Lo que pareció ser una pelea rápida ante dejó secuelas en mi mano derecha, al punto de no poder cerrarla", contó Witt a través de Facebook, mostrando una imagen del estado de su mano. "Poder participar de un evento de la calidad organizativa como el que tuvo éste, con el nivel de boxeadores que había, lo tomo como una recompensa al trabajo de 15 años consecutivos en el Gimansio", remarcó "El Principito", quien estuvo acompañado por su padre y entrenador, Enrique Witt. A su vez, Juan Manuel agradeció a todos los que participaron en su preparación, como al PF Alexis Lagares y "Leíto" Giménez, como así también a quienes le brindaron colaboración y respaldo, entre los que destacó a Daniel Pinea, la Municipalidad de Campana, la Iglesia Alfa y Omega y sus sponsors Bar La Catedral, JCO, Carnicería Leo Witt, Tango Sport y el Estudio Contable Clérici. "No puedo dejar de agradecer a todos los que fueron y son parte de este triunfo. Porque si bien soy quien sube al ring, me siento totalmente respaldado por muchísima gente", señaló Witt, quien se mostró "sorprendido" por la cantidad de personas que desde Campana siguieron esta pelea con la que espera poder abrirse una oportunidad en Estados Unidos.

LA VICTORIA DEL CAMPANENSE LLEGÓ EN EL TERCER ROUND, CUANDO SU RIVAL DECIDIÓ NO SALIR A PELEAR.





"EL PRINCIPITO" JUNTO AL PROMOTOR JIMMY ARAIZA, QUIEN SERÍA EL ENCARGADO DE BUSCARLE UNA POSIBILIDAD EN ESTADOS UNIDOS.





EL RECORD DE JUAN MANUEL QUEDÓ EN 33 VICTORIAS Y 2 EMPATES.

Felicitaciones CAMPEÓN! @10Principito ???????? — German Stadelman (@gers_sl) 19 de agosto de 2017 Felicitaciones @10Principito un orgullo para Campana tener un Campeón como vos 2 Round suficiente sos el ? pic.twitter.com/BIbOg4JViB — Tito Cocilova (@Titococilova) 19 de agosto de 2017 Todo listo! pic.twitter.com/p05KJMeG3h — Juan Manuel Witt (@10Principito) 18 de agosto de 2017 Vamossss Juan querido a meterle piñas vamosss vamosss....?????? — Tito Cocilova (@Titococilova) 16 de agosto de 2017 Entrenamiento en México! pic.twitter.com/le4K3OVuMY — Juan Manuel Witt (@10Principito) 16 de agosto de 2017

Boxeo:

”El Principito” festejó en México y se acerca a su chance en Estados Unidos

