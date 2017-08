La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 20/ago/2017 Derechos de los niños a escuchar cuentos

Por Sonia Amalia Oborski











Sonia Amalia Oborski

1. Todo niño sin distinción de raza, idioma o religión tiene derecho a escuchar los más hermosos cuentos de la tradición oral de los pueblos, especialmente aquellos que estimulen su imaginación y su capacidad critica. 2. Todo niño que por una u otra razón no tenga a nadie que le cuente cuentos tiene absoluto derecho a pedir al adulto de su preferencia que se los cuente, siempre y cuando éste demuestre que lo hace con amor y ternura, que es como se cuentan los cuentos. 3. Todo niño tiene derecho a escuchar cuentos sentados en las rodillas de sus abuelos. Aquellos que tengan vivos a sus cuatro abuelos podrán cederlos a otros niños que por diversas razones, no tengan abuelos, que se los cuenten. Del mismo modo, aquellos abuelos que carezcan de nietos están en libertad de acudir a escuelas, parques y otros lugares de concentración infantil donde con entera libertad, podrán contar cuantos cuentos quieran. 4. Todo niño está en el derecho de saber quienes son Hans Christian Andersen, los Hnos Grimm, Emilio Salgari, Roal Dahl,Michael Ende, Conrado Nalé Roxlo, Horacio Quiroga, José Murillo, Syria Poletti, María Elena Walsh, Ema Wolf, Ana María Shua y muchos otros. Las personas adultas, están en la obligación de poner al alcance de los niños todos los libros, cuentos y poemas de estos autores. 5. Todo niño goza a plenitud del derecho a conocer las fábulas, mitos y leyendas de la tradición oral de su país. En el caso de los niños argentinos, éstos tienen perfecto derecho a interesarse en nuestros relatos indígenas y cuentos folklóricos, así como en toda aquella literatura creada por el pueblo. 6. El niño tiene derecho a inventar y contar sus propios cuentos, así como modificar los ya existentes creando sus propia versión. En aquellos casos de niños más influídos por la televisión, sus padres están en la obligación de descontaminarlos conduciéndolos por los caminos de la imaginación de l mano de un buen libro de cuentos infantiles. 7. El niño tiene derecho a exigir cuentos nuevos. Los adultos están en la obligación de nutrirse permanentemente de nuevos relatos, propios o no, con o sin reyes, largos o cortos, lo único obligatorio es que estos sean hermosos e interesantes. 6. El niño siempre tiene derecho a pedir otro cuento y a pedir que le cuenten un millón de veces el mismo cuento. 9. Todo niño por último, tiene derecho a crecer acompañado de las aventuras de Sandokan, de la sopita de avena de Dailan Kifki, de la escuela de las hadas, de las historias del sapo, de la señora planchita, de lo difícil, que es enseñarle a tejer al gato; del colorín colorado y del inmortal "Había una Vez", palabra mágica que abre las puertas de la imaginación en la ruta hacia los sueños más hermosos de la niñez.

Derechos de los niños a escuchar cuentos

Por Sonia Amalia Oborski

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: