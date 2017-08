La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 20/ago/2017 Romano: ”El Gobierno debe garantizar transparencia en el recuento de votos”











ROMANO SE REFIRIÓ A LAS DENUNCIAS TRAS LAS PASO.

El candidato de Unidad Ciudadana Campana se manifestó sobre las denuncias por irregularidades durante el recuento de votos de las PASO y aseguró que "los apoderados de nuestra lista están defendiendo uno a uno los votos de ésta fuerza". Públicos han sido los reclamos por irregularidades en el recuento de votos de las PASO, donde varios sectores políticos denunciaron diferencias entre los certificados y los telegramas del correo cargados en el escrutinio provisorio oficial, una situación que diferentes fuerzas han acompañando con reclamos por faltante de votos y que aún busca esclarecerse mediante el escrutinio definitivo. "Los apoderados de Unidad Ciudadana están defendiendo uno a uno los votos de esta fuerza política en todas sus categorías", aseguró el Dr Rubén Romano, candidato a concejal de este Frente en nuestra ciudad. "Estamos poniendo todo nuestro esfuerzo para defender a cada vecino que depositó su voto confiando en la capacidad de nuestro espacio político para recuperar el futuro", agregó. Romano lamentó lo sucedido, ya que "lo que debía ser una fiesta de la Democracia, terminó viéndose empañada por una gran manipulación que ha puesto en duda las garantías que cada ciudadano debe tener al momento de ir a las urnas". "Por eso, ya que no pudo hacerlo durante los comicios, el Gobierno debe garantizar transparencia en el recuento de votos", remarcó. Según explicó, los apoderados de la Lista de Unidad Ciudadana trabajaron desde las primeras horas del día lunes en la detección de todas las diferencias, mesa por mesa. Y el martes denunciaron las mismas en un proceso que se está realizando con todos los distritos de la Provincia de Buenos Aires y que comenzó con Campana y Escobar. Sin embargo, el candidato local no quiso apresurarse en las definiciones: "No podemos hablar de fraude todavía, porque sería irresponsable. Pero sí hubo manipulación de datos para, en nuestro caso, demorar y achicar una clara victoria de Unidad Ciudadana en gran parte del país". Finalmente, Romano agradeció la colaboración y el apoyo recibido: "De nuestra parte, nos queda agradecer los cientos de mensajes que dieron cuenta de las irregularidades, a los que se tomaron el trabajo de hacer comparativos, a nuestros fiscales que hicieron un gran trabajo, como así también a quienes fiscalizaron para otros partidos y ofrecieron sus certificados de escrutinio para compararlos, porque se niegan a ser cómplices de esta manipulación electoral que estamos sufriendo los bonaerenses" concluyó.

