Axel Cantlon: ”En Campana rompimos la polarización de la grieta”

El primer candidato a concejal de la UV Más Campana destacó la performance de su espacio en las Elecciones Primarias. A una semana de las Elecciones Primarias, el primer candidato a concejal de la UV Más Campana, aseguró que su sector "rompió la polarización de la grieta" en nuestra ciudad. "Tuvimos una sorpresa muy positiva, porque una gran cantidad de personas de nuestra ciudad nos respaldó con su voto para consolidar este espacio político en el Honorable Concejo Deliberante", comentó al respecto. "Somos conscientes de que si tanta gente tomó la iniciativa de cortar la boleta para apoyarnos es un reconocimiento a todos estos años de trabajo; y lo tomamos como una responsabilidad para continuar en la misma senda", agregó. A su vez, Cantlon señaló que "año tras año" su espacio político "gana mayor representación" en Campana. "Ese crecimiento es sostenido porque siempre mantuvimos un trabajo constante pensando en resolver los problemas de nuestra ciudad y de nuestros ciudadanos", remarcó. "Si bien falta ratificar este resultado en las elecciones de octubre, sabemos que estamos cerca de lograr nuestros objetivos, porque Campana sabe que nuestro espacio político tiene equipo preparado para resolver los problemas actuales como para trabajar por el futuro de nuestra ciudad", añadió. En el análisis de los números que arrojaron las PASO, Cantlon destacó que "la actual gestión municipal cayó en 7 mil votos con relación a octubre de 2015" y que eso "es producto de que no cumplió con las expectativas generadas en los dos primeros años de gestión". Al respecto detalló: "Existe un trabajo realizado con los mejorados en algunas calles en los últimos dos meses antes de las elecciones, típicas obras electorales que se están haciendo, pero endeudando al municipio y poniendo en riesgo las finanzas municipales. De todas maneras, en Campana, todos los vecinos se dan cuenta que esta gestión municipal no aportó en dos años ninguna solución ni respuesta a los problemas comunes de los vecinos". Además, en el análisis electoral también señaló que "el espacio de (Sergio) Massa pierde peso día a día y no va a tener la relevancia esperada en octubre", cuando se realicen las Elecciones Generales. "Por eso queremos convocar a todos los ciudadanos, a los independientes, y a los que votaron otras opciones electorales, para que nos acompañen y nos permitan representarlos en el próximo Concejo Deliberante. Quienes no se hayan animado a cortar la boleta; los invitamos a que lo hagan para que Campana tenga una voz que efectivamente logre determinar las verdaderas prioridades de nuestra ciudad", manifestó Cantlon. "En Campana, también debemos unirnos para lograr defender los intereses de Campana frente a la invasión porteña de funcionarios que definen nuestros destinos con un total desconocimiento de nuestras costumbres y nuestras realidades y prioridades; y esa es una verdadera razón para cortar boleta en las elecciones de octubre", agregó. "Los de Campana queremos representantes que no sean empleados de dirigentes nacionales o provinciales; sino dirigentes que resuelvan nuestros problemas cotidianos y en caso de ser necesario enfrentar a las autoridades provinciales o nacionales cuando alguna decisión afecta nuestra autonomía, como en el caso del peaje, donde alguien decidió dividir la ciudad a la mitad y nadie de la gestión municipal se animó a enfrentar al gobierno provincial", afirmó el candidato a concejal de la Unión Vecinal Más Campana. "Como agrupación política queremos agradecer el respaldo electoral que nos dio la comunidad de Campana en las últimas elecciones; y comunicarles que asumiremos ese compromiso con la responsabilidad y seriedad de siempre", concluyó Cantlon.



