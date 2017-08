Cosas veredes Sancho

P U B L I C







José Abel Perdomo

Las PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) fueron creadas en el año 2009 por la Ley Electoral 26.571. para que todos los ciudadanos, no sólo los que están afiliados a ese partido o alianza política, elijan los candidatos para las elecciones generales. Esta forma de decidir quiénes serán los candidatos reemplaza a las viejas internas en las cuales sólo podían votar los afiliados y por estar manejadas por cada partido daban lugar a todo tipo de irregularidades. Además dejan afuera de la elección general a quienes no logren superar el 1,5% de los votos válidos, medida no sólo nada democrática, sino que desvirtúa la idea de que lo que se elige son candidatos. Esta idea de que las PASO sean una elección de candidatos ha ido mutando para transformarse, poco a poco, en una medición de fuerzas para ver cuántos votos consigue cada partido o alianza y se festeja o no como si fuera una elección general. Esto pudo verse en el acto eleccionario del domingo en nuestra ciudad, donde sólo Unidad Ciudadana presentó a nivel local más de una lista. Más allá del gran resultado que logró la gobernante Alianza Cambiemos, muchos argentinos asistimos azorados al insólito manejo amañado de la información de los resultados del escrutinio provisorio. El gobierno demoró escandalosamente la información de los datos de los lugares que les fueron adversos. Como si esto no fuera poco, llegó incluso a interrumpir el escrutinio de la provincia de Buenos Aires cuando faltaba poquísimo para finalizarlo, ante la posibilidad cierta de que se revirtiera el resultado, aunque por muy poco, a favor de la alianza Unidad Ciudadana. Todo este inconcebible desbarajuste para conseguir titulares victoriosos en los medios hegemónicos y para retomar la idea del voto electrónico que no está vigente en muchísimos países, sino que está siendo abandonado por aquellos que habiéndolo adoptado comprobaron que es altamente inseguro y fácilmente manipulable Sin quitarle la importancia que sin dudas tienen los resultados electorales deberíamos realmente preocuparnos por que Santiago Maldonado sigue desaparecido y el gobierno se empeñe en desentenderse del tema cuando testigos de identidad reservada confirman que Santiago fue detenido por la Gendarmería, hecho negado por la Ministra de Seguridad, Patricia Bulrich. También debería preocuparnos la resistencia del gobierno nacional en cumplir lo dispuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a la prisión de Milagro Sala. Finalmente, aunque en forma tardía y parcial, dispuso trasladarla a una casa en el barrio La Ciénaga, en las afueras de Jujuy, que carece de puertas, ventanas, conexión eléctrica, agua y sanitarios. Esta permanente actitud persecutoria, humillante e ilegal, se contradice con el promocionado respeto a las instituciones y apego a la constitución y a nuestro sistema legal. Se cumplen a rajatablas los fallos del juez neoyorquino Griesa y se busca incumplir los de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Toda una definición sobre cómo debe ser nuestra integración con el mundo. Como dice el panameño Rubén Blades en su memorable tema Pedro Navaja, "sorpresas te da la vida, la vida te da sorpresas".

Cosas veredes Sancho

Por José Abel Perdomo

