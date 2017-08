¿Festejo amarillo? para mi gusto, alerta naranja...

P U B L I C







Tomás Buzzi

Quizás yo estoy loco o las matemáticas no sean lo mío. A una semana de las elecciones se ha hablado mucho de los resultados, observo también que la gran mayoría de los actores políticos y periodistas locales coinciden en sus análisis. Pero yo no. Muchos dan por hecho que "Cambiemos" en Campana hizo una buena elección y para otros tantos fue excelente. Para mí fue apenas regular. Veamos los números oficiales: en 2015 Cambiemos llega al poder gracias a 26.326 votos. 20 meses después, el domingo pasado obtiene 19.626 votos. O sea: se piantaron 6700 votos, lo que es una enormidad para nuestra ciudad, y un dato no menor para un gobierno auditado por primera vez (no le echemos la culpa a los precandidatos). Además pierden la mayoría automática en el recinto del HCD que si bien no la habían logrado en las urnas, en la práctica se la otorgó Cazador quien, luego de no poder aterrizar en ANSES, blanqueó su rol apuntándose en la lista del oficialismo en un seguro tercer lugar. Tampoco fue un voto barato, si partimos de la base que según algún (indignado) referente local de Cambiemos sólo en Campana gastaron 4 millones de pesos (marketing en redes, cartelería en las calles, medios amigos, autos para votar, timbreadores, viandas, etc.) y sumando. O sea el trío Roses, Buzzini y Cazador dolieron la módica suma de 1,3 millones de pesos cada uno, como mínimo. Porque acordáte que todavía tienen que invertir mucho más para Octubre y juegan fuerte. ¿De dónde salió toda esa plata? En el medio, preguntáte: ¿cómo les habría ido si Vidal no los tocaba con la varita mágica provincial y no hubiese bajado las obras? A nivel Provincia, fue para el olvido el "acting" de los dirigentes del oficialismo. Perdieron lo que no podían perder. No reconocieron la derrota y bailaron para las cámaras como si nada. Será tal el desatino de esta avivada criolla que originó un clima épico en la vuelta de Cristina. A las 4:29 hs de la madrugada del lunes, era Trending Topic Mundial en Twitter, Record Histórico de Rating de C5N y M. Macri ridiculizado en las Redes sociales y los medios Internacionales hasta el hartazgo. Todo a pedir de la ex mandataria. El guión fue perfecto: en el bunker gritaban como un gol de Argentina, cada recarga de la página oficial de resultados o la actualización en la pantalla de TV. Agregále que el Peronismo ganó en 14 de las 24 Provincias y tenes el combo. Supongo que algún votante inteligente de Cambiemos preguntará: Si nos fue bien a nivel nacional ¿Qué sentido tenía esta chanchada? También es cierto que Macri en primera vuelta 2015 sacó 205 mil votos más que ahora, o sea en estas PASO perdieron votos, pero no tantos. Por otro lado Cristina hizo la anticampaña, se guardó y habló poco. Logró el sueño de todo político: que la gente por si sola se la reme. Sin despeinarse la hizo galopar a Vidal por toda la Provincia. Encima ahora ganó y tiene casi 3 millones de bonaerenses que la vuelven a legitimar (pequeña bombita le quedó a la Gobernadora, si le sumás a V. Magario, ¡pum!). Massa se pegó un palo tremendo. Randazzo hizo su estreno con "Cumplir" juntando 526 mil votos y ahora se frota las manos. Volviendo a nuestra ciudad se escrutó el 97,82 %: 55.670 votos válidos, 36.044 campanenses les han dicho "no" al gobierno. Pero también es verdad que 19.626 electores le dicen "sí". Tanta gente no creo que se equivoque y eso debemos respetarlo. Como sabrás, no está en juego una elección común. Se juega la imperiosa necesidad del Gobierno de encontrar en las urnas la legitimidad suficiente para avanzar con las inminentes contrarreformas laboral y previsional. Ya veremos quiénes (y a cambio de qué) levantan la manito, se abstienen, o directamente se borran... PD: ¿Dónde está Santiago Maldonado? Tomás Buzzi / Facebook: Frente A Buzzi / Twitter: @FrenteBuzzi

¿Festejo amarillo? para mi gusto, alerta naranja...

Por Tomás Buzzi

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: