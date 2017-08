Cristina está escribiendo las últimas páginas de su carrera política. Creo que, de todos los mensajes que dejaron las PASO, ese es el que menos se presta a interpretación. La presidenta del 54% que en algún momento creyó que podía gobernar como una reina -y buscó plasmar esa voluntad yendo por una reelección indefinida- este domingo terminó debajo de un exministro de Educación casi desconocido cuya candidatura en un principio fue cuestionada por propios y extraños. Un aviso del fin de los tiempos K.

El modelo de Cristina y sus secuaces, basado en una corrupción sistémica en el Estado para acumular poder económico, y un asistencialismo grosero con el único fin de garantizarse el poder político, está agotado. Las consecuencias que dejó en el país hoy son sufridas por toda la población, más aún -paradójicamente- por las clases que el kirchnerismo siempre dijo representar. Los pobres, los trabajadores y la clase media en general son los que peor la han pasado en los últimos años, producto de una inflación descontrolada y una economía que hace tiempo dejó de ofrecer perspectivas.

El dato de que hoy, dos años después de haber dejado el Gobierno, Cristina no pueda ganar ni en la cuna del peronismo -la provincia de Buenos Aires- motiva porque significa que el cambio está calando hondo. Que son cada vez más los vecinos y vecinas que se abrazan a la verdad, a la honestidad, al trabajo y al compromiso como los valores que nos van a sacar adelante. Que los bonaerenses ya no estamos dispuestos a tolerar la corrupción convencidos de que "roban pero hacen", sino que queremos gestiones que hagan y no se lleven nada.

Ojo: esto no quiere decir que estos valores sean exclusivos de Cambiemos. Creo firmemente que son común a la gran parte de los argentinos, incluso a aquellos que siguen confiando en Cristina Kirchner. A ellos les digo que, a pesar del ocaso de su líder política, tienen toda su vida por delante para seguir peleando por sus ideales. Como me dijo una vez Alfonsín durante una visita a Campana, "no hay que seguir a los hombres sino a sus ideas". Y la justicia social y la soberanía política son dos anhelos por los que vale la pena seguir trabajando: Cristina de ninguna manera de los llevará con ella.

Octubre marcará el principio del fin para el kirchnerismo tal como lo conocemos. Empezará entonces a plena marcha la era Cambiemos. Ojalá se trate de un proceso largo como lo fue el de la década anterior, aunque confío que esta vez nos deparará muchos mejores resultados.

