La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 20/ago/2017 El crecimiento goza de buena salud

Freddy Gulin

El Índice Líder del Centro de Investigaciones en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella buscar anticipar cambios y tendencias en el ciclo económico argentino. En julio, mostró un crecimiento de 0,4%. Otro dato interesante del informe fue que 9 de las 10 series medidas tuvieron variación positiva durante ese mes. Las series que tuvieron variaciones interanuales más importantes fueron las escrituras de compra venta (47,66%), prestamos prendarios (39,2%), y el Índice Construya (24,10%). Evidentemente la economía no fue motivo de un "Voto castigo", como temían algunos, porque los "brotes verdes" habían llegado más tarde y más débiles de los inicialmente pensados. Muchos ciudadanos y políticos en campaña para las PASO expresaban que así no se puede seguir. Pero la mayoría ciudadana, se manifestó por el contrario, acompañando al oficialismo aunque estuvo lejos de configurar una mayoría a lo largo de país. Los 3 millones de votos de Cambiemos en la Provincia de Buenos Aires quizás sean el principal reflejo de que ese discurso opositor no tuvo la adherencia esperada, menos aun en la "Madre de todas las Batallas", el distrito más complicado, ahora y siempre y el menos beneficiado, hasta el momento, por la aun tímida recuperación en curso: la provincia de Buenos Aires. Aquí podríamos hacernos preguntas y esbozar opiniones, y solamente eso, ¿la gente cree que los problemas económicos son responsabilidad de la "herencia recibida", se han comenzado a sentir los "brotes verdes", se acabó la tesis del "voto económico" o la ciudadanía decidió renovar el crédito a cambiemos a la espera de un futuro más promisorio? Con el crédito renovado y abierto, el gobierno cuenta con un apoyo clave para la etapa que se inicia luego de Octubre. Más allá de la euforia financiera que se vivió desde el lunes, hay motivos más profundos y duraderos con las perspectivas de Argentina, el riesgo político, más concretamente, la posibilidad de que el programa económico de Cambiemos perdiera sustento político y social operaba hasta aquí como factor claramente disuasivo para apuestas expansivas. El resultado del último domingo (PASO) emerge como un testimonio claro de que parte importante de la sociedad argentina respalda la gestión del Gobierno, a pesar de que la situación económica del grueso de las familias dista mucho de haber mejorado de manera significativa. Este aval en condiciones económicas poco propicias constituye, además, una fuente de legitimidad en la que el Gobierno podría apalancarse para motorizar reformas muy necesarias (tributarias, laboral, previsional, etc.) para recuperar competitividad y dinamizar la inversión: único camino viable para ingresar a un sendero de crecimiento sostenido con inclusión social. En definitiva, la ciudadanía (dueña del voto) parece que en octubre respaldará a un Gobierno que con errores y no poco tropiezos, intenta devolver visos de racionalidad a la gestión económica. La remoción del riesgo político sumada a la reducción sustancial del costo financiero debieran conformar una vigorosa fuerza dinamizadora que aseguraría la consolidación de la recuperación del nivel de actividad durante el año 2018. Parece abrirse, al fin, una etapa bastante más auspiciosa para la economía argentina.

