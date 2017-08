La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 20/ago/2017 Vuelos y Vacaciones:

Praga

Por Lic. Guillermo Ceballos









No pueden sentirte menos que un rey, al ver desde las alturas de las edificaciones góticas, una de las ciudades más bellas de Europa. Es esplendorosa y radiante. Cuando hablamos de Praga y sus alrededores, hablamos de una ciudad que tiene cientos de años incluso antes de la independencia de cualquier país de Latinoamérica o la fundación de sus ciudades. Es un destino turístico muy popular en Europa, cerca de 4 millones de turistas de todo el mundo recorren sus calles empedradas cada año. Hace treinta años, Praga era una gran desconocida, ahora es un destino clave a nivel mundial por sus siglos de historia. Si bien es cierto que es una de las ciudades con mayor masificación turística que podemos visitar, eso no le quita encanto a todas las maravillas que esconde esta joya. Creemos que antes de visitar Praga uno ya sabe que le va a gustar. La oferta cultural es tan abundante que no se terminan los museos, las exhibiciones, las óperas, las danzas, los bailes, los teatros. Lo mismo sucede con la enorme cantidad de pubs, cafés, discotecas, restaurantes y ferias. Lo puntos más populares de Praga incluyen sin dudas los siguientes: Staromestkè Nàmesti: La plaza de la ciudad vieja es maravillosa, una de las estampas típicas de Praga con las torres góticas de Nuestra Señora de Tyn dominando la plaza (y la ciudad). Disfrutarán de los diferentes estilos y épocas que se aprecian en la plaza: desde la barroca Iglesia de San Nicolás y las casas de la plaza al gótico de Nuestra Señora de Tyn. No duden en subir a la Torre del Ayuntamiento para tener una espléndida visión de toda la plaza. El majestuoso Puente de Carlos: sin dudas otro de los símbolos de la ciudad, y uno de los puentes más bonitos del mundo. Flanqueado por Torres, el puente mide más 500 metros de largo y a lo largo del mismo se pueden ver más 30 estatuas, algunas de ellas muy famosas y representativas para los checos. Aconsejamos para pasear más tranquilos por el puente, lo hagan muy temprano por la mañana y bien entrada la noche porque siempre encontraremos hordas de gente pasando a un lado y a otro… El Castillo de Praga: una zona que sorprende mucho. Primero porque está en Malá Strana y segundo porque no es un castillo propiamente dicho sino que es todo un barrio lleno de rincones y monumentos magníficos como lo es sin duda la imponente Catedral de San Vito; una preciosa construcción de estilo gótico que domina la colina del castillo. Una de las zonas más conocidas sino la que más, de la zona del castillo, es el Callejón del Oro, una callejuela de casas bajitas en las que antiguamente vivieron guardianes y alquimistas del castillo, y que actualmente son tiendas de souvenirs. Es conocido también porque en una de sus casas vivió Kafka. Barrio Judío: otro de los símbolos de la ciudad, llenos de historia y simbolismo. Es uno de los barrios judíos mejor conservados del planeta y una de las visitas obligatorias, para sumergirse de lleno en la historia del colectivo en esta ciudad. Uno de los recorridos más populares del barrio es justamente el Cementerio Judío. Cientos de tumbas dispuestas de forma irregular en las que reposan más de 100.000 tumbas de la colectividad judía. Pero la visita ha de completarse visitando las sinagogas; algunas de ellas preciosas, como por ejemplo la Sinagoga Española. Mala Strana: para nosotros, y sin lugar a dudas, la joya de la corona de Praga. Un barrio anclado en el barroco; precioso, con miles de rincones, tiendas de artesanías, de marionetas hechas a mano, con preciosos edificios y cafeterías. En Mala Strana se puede ver el Muro de John Lennon, tan representativo de la lucha a favor de la libertad de expresión, pero también se pueden recorrer fabulosos rincones como la isla de kampa y recorrer las preciosas calles del barrio. Vistas de la ciudad: Praga ofrece multitud de puntos panorámicos para disfrutar de unas vistas maravillosas lo miren desde donde lo miren. Ya hemos hablado de la Torre del Ayuntamiento desde donde se obtienen las mejores vistas de la plaza vieja y Nuestra Señora de Tyn; pero también tenemos la Torre de San Nicolás, o la Torre del Puente de Mala Strana desde donde se tiene una buena perspectiva del Puente de Carlos. Gastronomía checa: una verdadera delicia, pero si además a eso le sumamos que es muy económico, tenemos un combo ideal para quienes incluyen esta cuestión entre una de las más importantes en un viaje. No se pueden ir de Praga sin probar su delicioso goulash, cocinado de varias formas pero delicioso en todas ellas; o los dulces típicos enrollados; y si van en época navideña, podrán probar diferentes tipos de "comida rápida" (salchichas de muchas variedades, filetes, brochetas de pollo picante…) y el famoso vino caliente con canela. Cerveza: la otra joya de la corona de Praga. Un verdadero paraíso cervecero; en el que si les gusta esta bebida, están en el sitio correcto. No sólo porque esté buena; que lo está, y no solo por su variedad (además de las marcas conocidas, hay mucha cerveza artesanal) sino porque es muy barata; tal vez esto sea una de las razones por las cuales ostentan los checos el título de mayores bebedores de cerveza per cápita del mundo. Por último; pero quizá la razón más importante: perderse por las calles y rincones de Praga, porque en cada rincón encontrarán algo de lo que se enamorarán, algo que fotografiar, alguna escultura que descubrir o algún sitio en el que quedarse mirando pasar a la gente… Sin duda Praga no es un destino para estar solamente de paso. Lic. Guillermo Ceballos - Vuelos y Vacaciones / ventas@vuelosyvacaciones.com.ar



Vuelos y Vacaciones:

Praga

Por Lic. Guillermo Ceballos

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: