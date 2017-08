La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 20/ago/2017 La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; ”Almas y estrellas”

Por Mirta Dappiano









Alguna vez se han preguntado, ¿cuantas estrellas hay en la vasta expansión del cielo? A pesar que tenemos la ayuda de telescopios los astrónomos han descubierto galaxias y más galaxias, racimos de estrellas gigantes que llegan con su luz a nuestro planeta. Los astros del universo son incontables, solo nuestro creador sabe todo lo que existe. ¡Que grande y maravilloso es nuestro Dios! Siglos antes que se inventara el telescopio el Rey David se dio cuenta que el valor no se mide por el tamaño, y por eso venció a Goliat. (1ra Samuel 17) Una montaña de tierra no tiene más valor que un puñado de diamantes. Todos nosotros, los humanos, aunque pequeños, comparados con el universo, somos objeto de la mayor preocupación de Dios el creador. Al haber enviado a Jesús a ofrecerse en sacrificio por nosotros. "Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley." (Gálatas 4:4) El apóstol Pablo exclamó con agradecimiento en (Gálatas 2:20) "Mi antiguo yo, ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pensemos, reflexionemos y agradezcamos todos los cristianos, eso que hizo Jesús pagando por nosotros ese precio en la cruz de calvario liberándonos de nuestra deuda. Imaginemos una balanza, de un lado del plato, un puñado de estrellas y del otro platillo nuestra propia alma. De acuerdo al sistema de valores de Dios. ¿Qué pesaría mas? Sin dudas veríamos que nuestra alma pesa más que las estrellas. La muerte de Cristo es la medida de lo mucho que valemos para Dios. Démosle gracias a Dios, porque nos quiso amar y seguir amándonos con el amor sin medida del calvario. (Romanos 5:8) "Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros". Si aun no has confiado tu inapreciable alma a su cuidado eterno, no lo pienses tanto, te invito a hacerlo ahora mismo. No te arrepentirás. Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Hasta la próxima semana! ¡Dios te bendiga! Mirta Dappiano Rivadavia 447- Campana -Tel. 03489. 427296 / 437492 - luisgurodas@yahoo.com.ar



