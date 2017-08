La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 20/ago/2017 Villa Dálmine: se suspendió el amistoso ante JJ Urquiza







Por las lluvias caídas en las primeras horas de ayer, se decidió cancelar el encuentro. Así, el plantel cerró la semana con trabajos físicos en un gimnasio de la ciudad. El segundo partido amistoso planificado por Felipe De la Riva para esta pretemporada de Villa Dálmine no pudo concretarse ayer: es que dadas las lluvias que cayeron en nuestra ciudad en las primeras horas del sábado se decidió cancelar el encuentro anunciado con Justo José de Urquiza, equipo que milita en la Primera C y que revolucionó el mercado de dicha categoría al contratar a Damián "Piojo" Manso, Oscar Altamirano y Jossimar Mosquera. Por esta situación, el plantel Violeta limitó su jornada a ejercicios físicos que realizó en el Gimnasio Muros de nuestra ciudad bajo las órdenes de los preparados físicos Mario Arévalo y José Soto. Así, concluyó la segunda semana de pretemporada del equipo de nuestra ciudad, con la salvedad que fue la primera en la que estuvieron todos los jugadores, dado que el arranque de los entrenamientos había sido el lunes 7, pero solamente con aquellos futbolistas que se sumaron para el próximo campeonato del Nacional B. Ahora, Villa Dálmine se prepara para otra semana que será fuerte desde lo físico y que tendrá un final diferente. Es que el sábado disputará un amistoso frente a Argentinos Juniors, mientras que el domingo 27, el plantel viajará rumbo a Balcarce, donde se instalará en un centro de entrenamiento para desarrollar la parte más intensa de su preparación de cara al campeonato que comenzará el 16 de septiembre (el Violeta debutará frente a Boca Unidos en Campana).

LOS JUGADORES, AYER EN EL GIMNASIO MUROS (FOTO: @VILLADALMINEOK).

#Pretemporada | Dadas las lluvias y la suspensión del amistoso vs J.J. Urquiza, el plantel trabajó hoy en Muros GymFitness. pic.twitter.com/b8ABKe6726 — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 19 de agosto de 2017 #Pretemporada | Suspendido el partido amistoso vs JJ Urquiza por las malas condiciones climáticas. — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 19 de agosto de 2017

