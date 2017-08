La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 20/ago/2017 Huracán le pidió disculpas a Boca por la presentación de Nazareno Solís







El viernes, el campanense firmó y se vistió como jugador del Globo. Poco después, desde el Xeneize desautorizaron la operación. Incómoda situación vivió el viernes Nazareno Solís. Si bien parecía que su préstamo a Huracán estaba encaminado, aparentemente nunca estuvo cerrado de manera definitiva. Sin embargo, el delantero campanense de 24 años se hizo presente en Parque Patricios, se realizó la revisación médica y firmó contrato con el Globo. Poco después, la bronca estalló en Boca, desde donde desautorizaron la operación y lo convocaron a que el martes se presente en el entrenamiento que realizará el plantel conducido por Guillermo Barros Schelotto. Por esta situación, Huracán emitió ayer un comunicado en el pidió "disculpas públicas" y aseguró que "no hubo mala fe" con Boca. "El Presidente Alejandro Nadur, en representación del Club Atlético Huracán, quiere manifestar su incomodidad respecto al malentendido que se ha generado en las últimas horas por el préstamo del jugador Nazareno Solís, y desea aclarar que no hubo ningún acto de mala fe hacia Boca Juniors por parte de la institución de Parque Patricios", explicó el "Globo" oficialmente. "Asimismo, se hace llegar las disculpas públicas a los directivos del equipo Xeneize, en especial a Daniel Angelici. Es el deseo de Huracán que este inconveniente se solucione lo más pronto posible", agrega el comunicado. Según informan periodistas que siguen la vida de ambos clubes, Solís, asesorado por su representante y sin el consentimiento de Boca, acordó el préstamo con Huracán. Esto no fue visto por buenos ojos por el presidente Angelici, quien frenó la negociación y se tendrá que reunir con Nadur para definir si el préstamo prospera y o si el jugador retorna al Xeneize. Esta controversial situación no es nueva en la carrera de Solís, quien ya tuvo inconvenientes de características similares cuando dejó Villa Dálmine para sumarse a la Universidad de Chile (en agosto de 2014, a horas del inicio del Torneo de Transición de la Primera B Metropolitana) y también cuando abandonó Talleres para finalmente incorporarse a Boca Juniors.

NAZARENO SOLIS, EL VIERNES, POSANDO CON LA CAMISETA DE HURACÁN JUNTO A DIRECTIVOS DEL CLUB DE PARQUE PATRICIOS.

Con la confirmación de la ida de Emiliano Rigoni al Zenit, #Independiente irá por Nazareno Solís, tras el pase trunco de #Boca a #Huracán. pic.twitter.com/UCUXkHt3B0 — 1da y Vuelta (@1dayVuelta) 20 de agosto de 2017 MEMES Los Simpsons predijeron la llegada de @NaazaSoLis a #Huracan pic.twitter.com/qg4bSBpC7j — TvRon Ⓗ (@HuracanTavo) 19 de agosto de 2017

